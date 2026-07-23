ANSVSA impune măsuri stricte în localitățile inundate pentru prevenirea unor boli infecțioase grave

Autoritățile interzic consumul de alimente și apă contaminate, recomandând folosirea exclusivă a apei îmbuteliate sau din surse sigure pentru gătit.

Stefan Lupu - Reporter special
ANSVSA impune măsuri stricte în localitățile inundate pentru prevenirea unor boli infecțioase grave

Autoritățile interzic consumul de alimente și apă contaminate, recomandând folosirea exclusivă a apei îmbuteliate sau din surse sigure pentru gătit.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a emis joi un set de reguli stricte destinate cetățenilor din zonele grav lovite de inundații și viituri. Specialiștii avertizează că fenomenele meteorologice extreme creează mediul perfect pentru apariția și răspândirea rapidă a unor afecțiuni infecțioase periculoase, capabile să se transmită de la animale la om. Prin urmare, respectarea acestor directive este vitală pentru protejarea sănătății publice.

Reguli pentru adăparea și hrănirea animalelor

O primă măsură vizează direct îngrijirea animalelor din gospodării. Reprezentanții ANSVSA sfătuiesc populația să evite complet adăparea animalelor cu apă provenită din bălți sau din fântâni contaminate. Proprietarii trebuie să folosească exclusiv apa din rețelele publice verificate sau din surse alternative care nu au fost afectate de viituri. În plus, hrana care a intrat în contact cu apa trebuie eliminată imediat pentru a preveni dezvoltarea micotoxinelor, iar stocurile de furaje rămase trebuie depozitate în spații complet ferite de infiltrații și umezeală, precum notează news.ro.

Protejarea animalelor și gestionarea cadavrelor

Cetățenii sunt îndemnați să evacueze imediat animalele din grajdurile inundabile și să le mute în zone cu relief înalt, uscate, unde beneficiază de o protecție minimă împotriva intemperiilor. Starea de sănătate a acestora necesită o verificare zilnică, iar la primele semne de boală, contactarea medicului veterinar este obligatorie. Autoritățile interzic cu desăvârșire abandonarea sau aruncarea cadavrelor de animale în cursurile de apă ori pe sol. Proprietarii au obligația legală de a notifica de urgență primăria și medicii veterinari pentru ridicarea și transportul acestora către unitățile de neutralizare autorizate.

Siguranța alimentelor destinate consumului uman

Pentru a evita toxiinfecțiile și alte boli grave, ANSVSA subliniază că alimentele precum carnea, laptele, ouăle, legumele sau fructele atinse de viitură sunt strict interzise consumului. Orice produs alimentar care a intrat în contact cu apa din inundații este declarat impropriu. De asemenea, pentru prepararea hranei zilnice, specialiștii recomandă utilizarea exclusivă a apei îmbuteliate sau a apei provenite din surse declarate sigure de către autoritățile competente.

Totodată, proprietarii de animale trebuie să le asigure hrană și apă neafectate de viituri, să le adăpostească în zone înalte și să raporteze imediat autorităților orice caz de îmbolnăvire sau deces în rândul efectivelor din gospodării.

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