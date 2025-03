Antonescu a găsit travestitul din politică, dar și dușmanul cel mare

Crin Antonescu a fost întrebat la Antena 3 care este cel mai mare dușman politic, cel mai apropiat om politic și cel mai mare trădător.

‘Trădătorul nu este mare, dar este trădător – Victor Ponta. By the way, marea problemă cu Victor Ponta nu este că-i trădător, ci că-i travestit. Discut numai despre politică’, a afirmat Crin Antonescu.

Totodată, adversarii săi au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase și Traian Băsescu, a precizat Antonescu, iar cei mai apropiați de-a lungul timpului – Stelian Tănase, Dinu Patriciu, Eduard Hellvig.

Adina Vălean, cel mai apropiat politician din ultimii zece ani

”Am avut oameni politici sau la momentul respectiv oameni politici de care am fost apropiat în decursul timpului. A fost Stelian Tănase la începuturile carierei mele parlamentare. Au fost Dinu Patriciu și alții, dar Dinu Patriciu, o personalitate care lipsește României de mulți ani și care a însemnat pentru mine, ca liberal, pentru mine, ca tânăr politician, foarte mult, deși n-am avut niciodată nici relații de afaceri, nici relațiile financiare, sub o formă sau alta, cum s-a vorbit foarte mult, prostește și calomnios. Au fost oameni care de data asta într-o relație apropiată, ei fiind mai tineri, nu pot să spun că i-am format, pentru că erau gata formați, dar cu care, din postura de mai bătrân, am lucrat mult și sunt oameni care au făcut și fac lucruri importante, chiar dacă mai sunt sau nu în politică – Eduard Hellvig, Mircea Roșca. În ultimii zece ani, indiscutabil, cel mai apropiat politician mi-a fost Adina Vălean’, a precizat candidatul alianței ‘România Înainte’.

Adversarii săi politici

‘Adversari, chiar dacă nu pe aceeași poziție, mi-au fost mereu cei care mi s-a părut că frânează sau riscă evoluția României spre democrație. Și în sensul acesta, așa cum am perceput eu pe scena politică, pe rând pentru mine au fost adversari Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu. Traian Băsescu are în sufletul meu politic un loc special, pentru că, spre deosebire de ceilalți doi, a fost un mare impostor, impostor în două chestiuni: chestiunea dreptei, și asta, evident că pentru mine însemna mai mult, adică dușmănie, nu îi putem spune, dar rivalitate, conflict politic, și chestiunea statului de drept. Adică două mari valori pentru mine, valori politice pe care el le-a falsificat, în care a fost impostor și în care, ca atare, mi-a fost adversar’, a afirmat Crin Antonescu.