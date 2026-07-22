Arabia Saudită, pariul nuclear fără garanții al lui Trump

Președintele Donald Trump a aprobat un pact pe 30 de ani care oferă Arabiei Saudite tehnologia îmbogățirii uraniului, însă nu include și condițiile standard stabilite de Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a împiedica folosirea instalațiilor și a combustibilului nuclear uzat pentru producerea armelor nucleare. Informația a fost publicata de Wall Street Journal și The New York Times și preluată de The Guardian și de presa israeliană.

Acord nuclear contra recunoașterii Israelului?

Un posibil pact nuclear între SUA și Arabia Saudită a fost prezentat anterior de administrația Trump ca parte a unui acord mai amplu care să ducă la recunoașterea statului Israel de către Riyadh. Discuțiile intre Arabia Saudită și Israel pe această temă au fost abandonate după începerea războiului din Gaza, în toamna anului 2023. Pactul aprobat de președintele Trump nu include un plan de normalizare a relațiilor dintre cele două state.

Arabia Saudită evită condițiile impuse altor state

Administrația Trump urmează să prezinte Congresului acest acord nuclear cu Arabia Saudită, negociat de secretarul american pentru Energie Chris Wright și ministrul saudit Abdulaziz bin Salman. Acordul se bazează pe Secțiunea 123 a Legii energiei atomice din SUA. Aceasta permite cooperarea pentru dezvoltarea unui program nuclear civil saudit. Surse citate de Reuters afirmă însă că documentul nu conține garanțiile stricte care ar interzice îmbogățirea uraniului și reprocesarea combustibilului uzat și nici controalele suplimentare ale AIEA. Înțelegerea oferă un cadru pentru cooperarea nucleară, dar nu obligă SUA să transfere tehnologie sensibilă către Riyadh.

Poziția prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este că, dacă Iranul ar dezvolta o armă nucleară, și Arabia Saudită ar face același lucru. De aici îngrijorările susținătorilor controlului armamentelor și ale unor membri ai Congresului SUA cu privire la un acord nuclear civil. Prințul moștenitor a declarat pentru CBS, în 2018, că ”Arabia Saudită nu dorește să obțină nicio bombă nucleară, dar fără îndoială, dacă Iranul va dezvolta o bombă nucleară, vom urma același drum cât mai curând posibil”.

Diferența față de modelul Emiratelor Arabe Unite

Acordul dintre Arabia Saudita și SUA diferă de un acord similar încheiat de Washington cu Emiratele Arabe Unite, în 2009. Acesta din urmă prevede că EAU nu se vor angaja, pe teritoriul național, în activități de îmbogățire a combustibilului nuclear și de reprocesare a combustibilului uzat. În cazul Arabiei Saudite, articolul publicat de The Wall Street Journal arată că SUA vor analiza posibilitatea îmbogățirii uraniului pe plan local, în locul dependenței saudiților de combustibil nuclear importat.

Congresul SUA poate bloca sau modifica acordul

Acordul nuclear SUA-Arabia Saudita aprobat de președinte urmează să fie trimis Congresului, unde poate întâmpina opoziție și poate suferi modificări. Acordul intră într-o perioadă de analiză de aproximativ 90 de zile, în care congresmenii se pot opune. În caz contrar, acesta intră în vigoare. Pentru a bloca acordul, este nevoie de o majoritate de două treimi, pentru a depăși un eventual veto prezidențial. Mulți congresmeni, inclusiv actualul secretarul de Stat Marco Rubio, au insistat ca orice acord de acest tip să includă garanții de securitate și neproliferare pe care acordul cu Arabia Saudita nu le include.

Între acordul cu SUA și umbrela nucleară a Pakistanului

Pe lângă acest potențial pact cu SUA privind energia nucleară, Arabia Saudită mizează pe un Acord Strategic de Apărare Reciproca cu Pakistanul, o putere nucleară. Acordul a fost încheiat în septembrie 2025, nu cu mult înainte de începerea războiului din Golf. Acordul nu menționează armele nucleare, însă modul în care a fost prezentat ridică îngrijorări serioase privind existența de facto a unei umbrele nucleare pakistaneze pentru Arabia Saudită și apariția unei noi forme de descurajare nucleară, de data aceasta externalizată.

În contextual războiului dintre SUA și Iran și al loviturilor iraniene asupra aliaților SUA din Golf, și alte monarhii din regiune caută un pact cu Pakistanul. Pe 17 iulie, Reuters informa că Pakistanul negociază un asemenea pact cu Kuweitul. Asemenea acorduri de apărare vor limita rolul de mediator al Pakistanului între SUA și Iran. Pe de altă parte, ele demonstrează că umbrela de securitate americană începe să devină o vulnerabilitate și că aliații SUA din regiune încearcă să-și diversifice garanțiile de securitate.

Pakistanul, de la mediator la posibilă implicare în conflict

Pakistanul părea unul dintre câștigătorii războiului din Golf, reușind sa medieze negocierile pentru memorandumul de înțelegere între SUA și Iran, încheiat în luna iunie. Între timp, președintele Trump a anulat acest memorandum și războiul s-a reluat. In noile condiții, Pakistanul este expus tocmai datorită acordului de apărare semnat cu Arabia Saudită. Armata pakistaneză a desfășurat în Arabia Saudită avioane militare și mii de militari, la începutul războiului, după primele lovituri iraniene cu drone în Arabia Saudită. Pe 18 iulie, Iranul a lovit o baza aeriană din Arabia Saudită (pentru prima dată începând din luna martie). Rebelii hutiți din Yemen au lovit un aeroport din sudul Arabiei Saudite.