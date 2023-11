Asasinii de la Sibiu ar fi români! Răsturnare de situație

Parchetul din Sibiu dezminte informațiile difuzate de televiziuni după ce Antena 3 și România TV au susținut, luni, că asasinii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner ar fi cetățeni pakistanezi. Mai mult, Antena 3 a susținut luni seară că criminalii au fost prinși.

La acest moment există bănuiala că cei trei autori sunt cetățeni romani, spun procurorii.

Ce spun anchetatorii

Cercetarile continua in cazul crimei de pe strada Moldoveanu din mun. Sibiu. La acest moment urmarirea penala se desfasoara ‘in rem’, nefiind inceputa urmarirea penala fata de nicio persoana.

A fost restrans cercul suspectilor, fiind inregistrate progrese in activitatea de identificare a celor trei autori. In continuare se lucreaza pe mai multe planuri in vederea depistarii si tragerii la raspundere penala a infractorilor. Procurorul criminalist ia in calcul mai multe variante in ceea ce priveste mobilul crimei.

Contrar celor vehiculate in mass-media, pana in prezent in cauza nu a fost dispusa nicio perchezitie domiciliara si nu au fost efectuate descinderi in vederea capturarii autorilor. La acest moment exista banuiala ca cei trei autori sunt cetateni romani. In ceea ce priveste imaginile video care circula in spatiul public reprezentand trei persoane purtand cagule, putem confirma ca aceste imagini se regaseau deja la dosarul cauzei fiind luate in considerare in investigatie.

Procurorul criminalist beneficiaza de sprijinul unei echipe constituite din lucratori de politie din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigatii Criminale, precum si din cadrul altor inspectorate judetene de politie din tara si din cadrul Directiei de Investigatii Criminale a IGPR, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul IGPR”, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului.