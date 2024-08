Atac asupra Kievului. Imagini de la faţa locului

Răspunsul Rusiei la atacul ucrainenilor în Kursk – a lansat un nou atac asupra Kievului. Un bărbat de 35 de ani şi fiul acestuia de 4 ani au fost ucişi în noaptea de sâmbătă spre duminică de resturi de rachetă căzute în timpul atacului asupra Kievului, au anunţat serviciile de urgenţă ucrainene, relatează AFP.

De asemenea, trei persoane au fost grav rănite după ce resturile au căzut pe un bloc de apartamente din cartierul Brovary, în suburbia de est a capitalei ucrainene, potrivit surselor citate.

O mare parte a ţării a fost sub alertă aeriană în cursul nopţii, în special Kievul, unde s-au auzit primele explozii sâmbătă seara.

Potrivit Telegram, administraţia militară de la Kiev a indicat că apărarea antiaeriană a fost activată.

De partea rusă, guvernatorul Alexei Smirnov a indicat că 13 persoane au fost rănite în cursul nopţii în regiunea Kursk, dintre care două se află în stare gravă, de resturi de la o rachetă ucraineană căzute pe un imobil.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat pentru prima dată sâmbătă că forţele ucrainene luptă în regiunea rusă Kursk şi a afirmat că operaţiunea face parte din eforturile Kievului de a restabili justiţia după invazia Rusiei în 2022, relatează Reuters.

În discursul său video de noapte, preşedintele a spus că a discutat despre operaţiune cu comandantul şef ucrainean Oleksandr Syrskyi, fără a uita de luptele dificile cu care se confruntă trupele ucrainene pe frontul de est.

„Astăzi am primit mai multe rapoarte de la comandantul şef Syrskyi cu privire la liniile frontului şi acţiunile noastre de a împinge războiul pe teritoriul agresorului”, a declarat el.

„Sunt recunoscător fiecărei unităţi a forţelor de apărare pentru că a asigurat acest lucru. Ucraina demonstrează că poate într-adevăr să restabilească justiţia şi să asigure presiunea necesară asupra agresorului”, a menţionat, de asemenea, preşedintele ucrainean.

A North Korean KN-23 🇰🇵 missile hit a residential building in the Brovarsky district of Kyiv, Ukraine 🇺🇦.

A man & his 4-year-old son died under the rubble. There are presumed to be many more dead.

👉 Russia 🇷🇺, North Korea 🇰🇵, Iran 🇮🇷 are allies in evil. They must be stopped. pic.twitter.com/oAUEan5KDL

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 11, 2024