Ateneul Român primeşte Marca patrimoniului european

Ateneul Român primeşte miercuri, în cadrul unei ceremonii la Anvers, Marca patrimoniului european, acordată de Comisia Europeană, pentru rolul semnificativ jucat în istoria şi cultura Europei. În total, şapte situri au fost recomandate de un juriu european de experţi independenţi din întreaga Europă, pentru a li se acorda această marcă, din 16 preselectate de statele membre participante, informează Reprezentanţa în România a Comisiei Europene.

Cele şapte situri sunt: Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe (Austria, Cehia, Germania, Polonia, Slovenia); mănăstirea San Jeronimo de Yuste (Spania); Muzeul Our Lord in the Attic (Ţările de Jos); Teatrul Regal Toone (Belgia); Kalevala (Finlanda); Ateneul Român (România) şi Sant’Anna di Stazzema (Italia).

Marca patrimoniului european este acordată monumentelor, siturilor naturale sau urbane, dar şi obiectelor, bunurilor şi patrimoniului imaterial. Aceasta recunoaşte rolul lor esenţial în istoria şi cultura europeană, precum şi în construirea a ceea ce este în prezent Uniunea Europeană.

Ateneul Român este un edificiu emblematic din Bucureşti, construit de Societatea Ateneul Român la sfârşitul secolului al XIX-lea pentru a găzdui o bibliotecă publică, conferinţe, concerte de muzică clasică, expoziţii şi alte activităţi cultural-artistice, în cadrul misiunii sale de popularizare a culturii prin orice mijloace. Începând din 1889, Ateneul găzduieşte Societatea Filarmonică Română (în prezent Filarmonica „George Enescu”), fondată cu aproape două decenii în urmă pentru a disemina cultura muzicală şi pentru a populariza capodoperele compozitorilor clasici. Crearea Ateneului s-a înscris în procesul de modernizare a Principatelor Unite Române, care au fost declarate regat în 1881, după ce şi-au dobândit independenţa ca stat faţă de Imperiul Otoman la sfârşitul războiului ruso-turc (1877-1878).

Prin faptul că a găzduit şi găzduieşte concerte ale unor mari compozitori şi orchestre din Europa, Ateneul Român a avut un rol esenţial în difuzarea muzicii clasice europene încă de la crearea sa. Începând din 1958, Ateneul Român găzduieşte unul dintre cele mai importante evenimente muzicale clasice din lume, Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu”, numit în onoarea marelui compozitor român. De asemenea, Ateneul găzduieşte conferinţe publice cu laureaţi ai Premiului Nobel, scriitori renumiţi şi profesionişti din întreaga Europă, scoţând în evidenţă democraţia şi valorile europene şi promovând cultura şi ştiinţa.

Marca patrimoniului european urmăreşte să îmbunătăţească înţelegerea şi aprecierea patrimoniului comun şi divers al Uniunii Europene de către cetăţeni, în special de către tineri. Marca patrimoniului european şi-a dovedit relevanţa pentru consolidarea dialogului intercultural şi a sentimentului de apartenenţă la Uniunea Europeană. În plus, această acţiune a UE este esenţială pentru dezvoltarea turismului cultural local, a beneficiilor economice sustenabile şi a comunităţilor din întreaga Europă.

Pentru a primi Marca patrimoniului european, siturile trebuie să îndeplinească cele trei criterii care au fost introduse atunci când această marcă a devenit o iniţiativă a UE: trebuie să îşi demonstreze semnificaţia europeană, să aducă la cunoştinţa publicului european dimensiunea lor europeană şi să îşi demonstreze capacitatea operaţională de a desfăşura aceste activităţi. Siturile care primesc marca trebuie, de asemenea, să participe la activităţi de colaborare în reţea şi la proiecte de cooperare.

Procesul de selecţie are loc o dată la doi ani. Participarea este deschisă tuturor statelor membre, cu condiţia ca acestea să îşi confirme interesul. Dintre ele, pe baza recomandărilor formulate de juriul european de experţi independenţi, Comisia Europeană acordă Marca patrimoniului european unui număr maxim de un sit per stat membru participant pe an. Siturile cărora li s-a acordat Marca patrimoniului european sunt monitorizate pentru a se asigura faptul că îndeplinesc în continuare criteriile pentru care au fost selectate. Monitorizarea are loc o dată la patru ani. O evaluare externă independentă are loc o dată la şase ani.