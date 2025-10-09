Au furat sacii cu nisip puși contra inundațiilor

Situație revoltătoare la Constanța. Persoane neidentificate încă au furat sacii cu nisip puși de autorități ca să oprească eventualele inundații.

”De pildă, în cartierul Km 5, la intersecţia străzii Hatman Arbore cu strada Popa Farcaş, toţi cei 20 de saci amplasaţi de autorităţi au fost furaţi’, au transmis, joi, reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Instituția avertizează că sacii nu sunt bunuri comune ”la cheremul cetăţenilor”, ci mijloace de protecţie care se recuperează şi se refolosesc.

Primăria Constanţa reaminteşte că luarea, mutarea sau deturnarea materialelor puse de autorităţi pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă constituie faptă penală şi atrage răspunderea conform legii.

”Sacii au fost amplasaţi pentru protecţia publică, nu pentru uz privat. Folosirea lor în scopuri personale – inclusiv la lucrări de construcţii – echivalează cu sustragerea de bunuri publice.

Fiecare sac luat abuziv diminuează nivelul de siguranţă al cartierului şi pune în pericol comunitatea”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Ei au anunţat că după trecerea episodului de vreme severă, a început strângerea sacilor de nisip amplasaţi preventiv în oraş.

”Dacă aţi luat saci din greşeală, returnaţi-i imediat la locul iniţial sau anunţaţi autorităţile.

Dacă aţi văzut persoane care sustrag saci, sesizaţi de urgenţă Dispeceratul Primăriei sau Poliţia Locală”, au mai anunţat reprezentanţii Primăriei Constanţa.