AUR: castelul lui Ciolacu se prăbuşeşte!

AUR afirmă, luni, că prin adoptarea moţiunii simple împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, românii au primit un semnal clar: castelul lui Ciolacu se prăbuşeşte! AUR îi cere premierului Marcel Ciolacu să ia act de votul din Senat şi să o demită pe Bucura Oprescu.

”Coaliţia PSD-PNL-UDMR a suferit prima înfrângere în Parlament. Moţiunea simplă iniţiată de AUR, cu sprijinul POT şi SOS, împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a trecut cu majoritatea voturilor senatorilor, de 61 pentru şi 59 împotriva. Prin adoptarea moţiunii de cenzură împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, românii au primit un semnal clar: castelul lui Ciolacu se prăbuşeşte! Îi solicităm premierului Marcel Ciolacu să ia act de votul din Senat şi să o demită pe doamna ministru”, arată AUR într-un comunicat.

Potrivit AUR, ”fiecare vot pentru această moţiune a fost un vot împotriva dispreţului cu care au fost trataţi muncitorii, pensionarii, tinerii care vor să-şi clădească un viitor aici, în România”. ”Moţiunea a trecut pentru că adevărul nu mai poate fi ascuns: ministerul Muncii a fost transformat într-un birou de bătaie de joc la adresa celor care muncesc cinstit. Moţiunea împotriva doamnei Bucura-Oprescu este doar primul pas. Urmează să cadă întreaga construcţie putredă a Guvernului PSD-PNL-UDMR, care a minţit, a sărăcit şi a trădat acest popor. AUR a fost şi rămâne vocea românilor demni. Vom continua să luptăm, în Parlament şi în stradă, până când întreg acest regim corupt şi arogant va fi trimis acolo unde îi este locul: la marginea istoriei”, arată AUR.

Moțiunea simplă privind sistemul de pensii a fost aprobată, luni, de plenul Senatului.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, săptămâna trecută, în plen, moţiunea simplă intitulată „Sistemul de pensii – un joc de-a alba-neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri”, semnată de 45 de parlamentari – 28 AUR, 10 S.O.S. România şi şapte POT.

Semnatarii moţiunii simple au argumentat demersul prin îngheţarea pensiilor de la începutul acestui an şi adâncirea inechităţilor în societate. Ei menţionează, totodată, inechităţile din sistemul de pensii militare.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a declarat luni, după adoptarea în Senat a moțiunii simple privind sistemul de pensii, că ceea ce se întâmplă este ”o nedreptate”, pentru că a muncit ”în folosul românilor”.

”Este matematică parlamentară pură. Le mulțumesc tuturor colegilor care au votat contra moțiunii. Le mulțumesc și celorlalți care ne arată că în România democrația este puternică. Voi continua ca și până acum. Cred că în funcțiile politice este vorba de muncă și de responsabilitate. Munca neobosită se face în favoarea oamenilor. (…) Ceea ce se întâmpla aici este vorba de matematică electorală. Eu îmi cunosc bine munca, munca pe care am depus-o de-a lungul unei îndelungate perioade de timp în folosul românilor. Cred în munca pe care am depus-o și cred în votul de învestitură pe care românii mi l-au acordat atât ca deputat, cât și în plenul Parlamentului României. În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptății. Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate. Tot ceea ce a ținut de noi am făcut și vom continua să facem”, a spus Bucura-Oprescu, vizibil emoționată, la ieșirea din sala de plen a Senatului.