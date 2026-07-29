”Avem forțe speciale”. Netanyahu nu concepe să fie arestat în baza mandatului TPI

Donald Trump și Benjamin Netanyahu s-au întâlnit, pe 28 iulie, la Washington. La New York, ambii nu sunt bine primiți. Republicanii președintelui SUA stau prost în sondaje la nivel național, iar newyorkezii l-au ales primat pe Zohran Mamdani, reprezentant al aripii progresiste a Partidului Democrat. Mamdani, l-a numit pe Netanyahu criminal de război din cauza morților și distrugerilor din Gaza și a dorit ca mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională în 2024 să fie pus în aplicare.
Netanyahu îl acuză pe primarul New Yorkului de ”incitare la ură” împotriva evreilor
Invitat la Fox News, Netanyahu l-a acuzat pe Mamdani de incitare la ură. ”Când voi merge la ONU în septembrie… Dar cu siguranță voi merge acolo. Voi spune adevărul în fața acestui oficial ales care răspândește ură și care îi pune pe unii locuitori ai New Yorkului împotriva altora. Îi întoarce pe oameni împotriva evreilor din New York. In ce an suntem. Suntem in 1930? Ce e asta? Atâta ură, atâtea minciuni”, a spus Netanyahu.
Netanyahu invocă forțele speciale israeliene, daca ar fi arestat în străinătate
Netanyahu a fost întrebat dacă se teme că o urgență medicală l-ar putea obliga ca aeronava sa să aterizeze într-o țară care recunoaște CPI și care ar putea încerca să îl aresteze. ”Da, mă gândesc la acest lucru”, a răspuns Netanyahu. ”Știți, avem forțe speciale în jurul nostru. Am fost parte din ele timp de cinci ani”. Realizatorul FoxNews Sean Hannity a intervenit, referindu-se la un posibil „plan B”, și a spus că armata israeliană (IDF) are o reputație deosebit de dură. ”Să le dăm o nouă misiune”, a răspuns Netanyahu.
Tribunalul Penal Internațional: ”o organizație coruptă și malefică”
Apoi, premierul israelian si-a indreptat atacurile impotriva Tribunalului Penal International. ”Marea minciună se referă la CPI, Curtea Penală Internațională, așa-zisa Curte Penală Internațională. Aceasta este o organizație coruptă și malefică. A avut un procuror care a emis mandate de arestare împotriva mea și a fostului nostru ministru al apărării, acuzându-ne că suntem criminali de război, presupus pentru înfometarea populației din Gaza. Noi le-am oferit un milion de tone de alimente”.
Procurorul Karim Kahn a emis, in 2024, mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și Yoav Gallant, pentru folosirea înfometării ca tactică de război în Gaza. Khan a emis un mandat de arestare și pe numele lui Vladimir Putin, în 2023, pentru deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni în timpul războiului. Khan a fost condamnat în contumacie de o instanță din Rusia, în 2025.
Criza TPI după demiterea procurorului Karim Khan
Procurorul TPI, britanicul Karim Khan, a fost demis din funcţie, pe 24 iulie. S-a constatat că a comis abateri grave ce pot fi asimilate unor acuzaţii de abuz sexual. S-a încheiat astfel un episod care a adus prejudicii de imagine instanţei, la doi ani de la apariţia primelor acuzaţii. 82 dintre cele 125 de state membre ale Curţii Penale Internaţionale (CPI) au votat în favoarea destituirii lui Khan în cadrul unei reuniuni speciale care a avut loc la sediul ONU din New York.
Pe 13 iulie, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și-a prezentat, în paginile The Wall Street Journal, planurile de a desființa Curtea Penală Internațională (CPI). El a susținut că aceasta reprezintă o amenințare la adresa ”soldaților americani, polițiștilor, agenților Poliției de Frontieră și liderilor aleși”, în baza unor norme de drept internațional ”la care noi nici nu am consimțit și pe care nici nu le controlăm”. SUA, alături de Israel, Irak, Qatar, China, Yemen au fost țările care au votat împotriva Statutului de la Roma, care instituie TPI, în cadrul Adunării Generale ONU, în 1998. SUA nu au ratificat vreodată statutul. Nici Rusia, nici China.
6 comentarii
Aspirațiile lui Zohran Mamdani , sunt fițe progresiste … . Se bagă în seamă . Și Oana Țoiu , vrea să declare război Rusiei … . Progresistă , și ea …
Isrealul nu incita la ura, ci are forte speciale care merg si prabusesc cladirea peste persoana vizata.
Vechile placi de gramofon
Netanyahu nu e important. Judecătorii lui Macron l-ar salta intai pe Trump daca ar avea trupe speciale si procurori amabili de colaborare.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a refuzat să se întâlnească cu Zelenski în timpul vizitei sale la Washington. Cei doi au făcut schimb de saluturi, dar negocierile nu au progresat din cauza reticenței liderului israelian.
Kievul a solicitat o întâlnire între Zelenski și Netanyahu, care trebuia să aibă loc la Washington după discuțiile cu Trump. Ceea ce Zelenski a vrut să discute cu Netanyahu este în prezent necunoscut, deoarece discuțiile au eșuat după ce delegația israeliană a refuzat să comunice cu delegația ucraineană.
Cu toate acestea, miniștrii de externe israelian și ucrainean s-au întâlnit, discutând despre „amenințarea din partea Iranului”.
Pa cum domnule si Zelenski si Netaniahu sunt copii lui Jacov si nu se inteleg intre ei fratii.