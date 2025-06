Avertismentul ministrului Finanțelor: Consecințele ar fi dramatice

Deficitul bugetar continuă să crească, ceea ce creează o presiune tot mai mare asupra finanțelor publice, iar România are nevoie de măsuri ferme și urgente pentru a-și păstra credibilitatea internațională și stabilitatea economică, transmite ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Deficitul bugetar continuă să crească. Nu am o misiune simplă, însă voi spune cu toată responsabilitatea: România are nevoie de măsuri ferme și urgente pentru a-și păstra credibilitatea internațională și stabilitatea economică. Ministerul Finanțelor a publicat astăzi execuția bugetară la finalul lunii mai 2025, iar datele arată clar că tendința de creștere a deficitului bugetar continuă. În termeni nominali, acesta a ajuns la 64,23 miliarde lei, cu 4,13 miliarde lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, chiar dacă, procentual, acesta rămâne aproape constant (3,39% din PIB vs. 3,41% în 2024). Această accentuare a deficitului creează o presiune tot mai mare asupra finanțelor publice, într-un context în care România se află sub atenta monitorizare a agențiilor de rating și a Comisiei Europene’, a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

El a reiterat că agenția Fitch Ratings a transmis că România riscă să își piardă calificativul recomandat pentru investiții dacă nu aplică măsuri rapide de consolidare fiscală, iar Comisia Europeană a declanșat deja procedura de deficit excesiv și a cerut un plan de corecție credibil până la finalul lunii iunie și în lipsa acestuia, România riscă suspendarea fondurilor europene.

‘Deci împrumuturi mai scumpe și resurse mai puține pentru investiții, educație, sănătate și alte priorități publice’, a explicat Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că veniturile au înregistrat o creștere de 13,6%, cu contribuții importante din impozitul pe venit, contribuțiile sociale, veniturile din accize și fonduri UE. În același timp, cheltuielile au crescut cu 12,2%, ponderile cele mai reprezentative fiind reprezentate de cheltuielile cu asistența socială, costul dobânzilor și cheltuielile de investiții publice.

‘Practic, cheltuielile au crescut într-un ritm mai accelerat decât a reușit să crească economia țării în ultimul an. Dacă nu corectăm urgent acest dezechilibru, accesul României la finanțare avantajoasă poate fi compromis, cu consecințe dramatice pentru economie, dobânzi, investiții și locuri de muncă’, a punctat Alexandru Nazare.