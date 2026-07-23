MAE taie în carne vie. Trei consuli rechemați din cauza rezultatelor

MAE a anunțat că trei consuli generali (din Nantes, Sao Paolo și Franckfurt am Main) au la dispoziție 90 de zile pentru a reveni în România.

Instituția anunță că a luat această decizie după un șir de întârzieri care au blocat deschiderea unor consulate strategice pentru diaspora și pentru relațiile bilaterale.

Decizia, aprobată în ședința de Guvern condusă de premierul Ilie Bolojan, marchează sfârșitul unui mandat început în vara lui 2024, cu promisiuni mari și rezultate inexistente.

„Consulii generali au fost numiți în vara anului 2024 având sarcina principală a deschiderii unor noi consulate generale ale României”, precizează MAE într-un comunicat remis Cotidianul.ro.

Documentul precizează că ”în procesul de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 şi nici în noile termene agreate după prelungiri succesive. Propunerile de rechemare au fost inițiate de Ministerul Afacerilor Externe, aprobate de premierul Ilie Bolojan și incluse pe agenda ședinței de Guvern din 23 iulie”

Hotărârile de Guvern pot fi consultate aici: https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-23-iulie-2026.

Rechemarea celor trei consuli generali nu este doar o măsură administrativă. Este o sancțiune publică, un mesaj ferm că diplomația românească nu mai acceptă blocaje, scuze sau proiecte care se împotmolesc ani la rând.

Cei trei consuli chemați acasă sunt Florin Vodiță (șef al Consulatului General al României la Frankfurt pe Main), Remus-Constantin Mărășescu (șef al Consulatului General al României la Nantes) și Florin Tudorie (șef al Consulatului General al României la Sao Paolo).

MAE a închis un capitol ratat. Rămâne de văzut cine va deschide următorul — și dacă noile consulate vor deveni realitate sau vor rămâne doar pe hârtie.