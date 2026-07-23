Eclipsă totală de Soare în Europa, în 2026. Cum se va vedea fenomenul din România

Europa va putea vedea, pe 12 august 2026, o eclipsă solară totală, prima de acest fel vizibilă în centrul sau vestul continentului după cea din 1999. Fenomenul va fi văzut complet doar din anumite zone, precum Islanda și Spania. În România, eclipsa va fi doar parțială și va putea fi observată mai bine din vestul țării.

Eclipsa va începe la ora 15:34 UTC (18:34, ora României). Prima fază de totalitate va debuta la 19:58, ora României, iar momentul maxim este estimat pentru ora 20:46.

Cea mai lungă fază de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde. Ea va putea fi observată într-o zonă din apropierea Islandei și din nordul Oceanului Atlantic, potrivit NASA.

De unde se va vedea cel mai bine

Eclipsa totală va putea fi văzută doar dintr-o zonă îngustă, numită banda de totalitate. Traseul umbrei Lunii va începe în nordul Rusiei, va trece peste Groenlanda, vestul Islandei și Oceanul Atlantic, apoi va ajunge în Spania. În Islanda, fenomenul va putea fi observat din zone precum Reykjavík, Keflavík, Borgarnes și Ísafjörður. În unele locuri din vestul țării, Soarele ar putea fi acoperit complet timp de peste două minute.

În Spania, eclipsa va fi vizibilă din mai multe orașe, printre care A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca și Ibiza.

Fenomenul va avea loc aproape de apus. Din acest motiv, cei care vor să-l vadă trebuie să aleagă un loc cu vedere liberă spre vest.

Cum se va vedea eclipsa în România

România nu se află în banda de totalitate. Asta înseamnă că Soarele nu va fi acoperit complet, ci doar parțial.

Cele mai bune condiții vor fi în vestul și centrul țării, cu puțin timp înainte de apus. La Oradea, Luna va acoperi aproximativ 33% din Soare. La Timișoara, acoperirea va fi de aproximativ 28%, iar la Cluj-Napoca de aproximativ 19%, potrivit Timeanddate.com.

În București și Iași, eclipsa nu va fi vizibilă. Soarele va apune înainte ca fenomenul să înceapă în aceste zone.

Specialiștii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit direct fără protecție. Pentru observarea eclipsei trebuie folosiți doar ochelari speciali, certificați ISO 12312-2. Ochelarii de soare obișnuiți, radiografiile sau alte improvizații nu protejează ochii.

CITEȘTE ȘI