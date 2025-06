Avion prăbuşit. Miracol, toţi au supravieţuit

Un avion la bordul căruia se aflau 20 de persoane s-a prăbuşit în statul american Tennessee. Din fericire, nicio persoană de la bord nu a murit.

Avionul s-a prăbuşit la puţin timp după ce a decolat de pe aeroportul regional din Tullahoma, în Tennessee, duminică, spre ora locală 12.45 (20.45, ora României), potrivit autorităţii americane de reglementare FAA.

”Nu au existat victime”, a anunţat într-un comunicat duminică un purtător de cuvânt al Poliţiei din Tullahoma.

”Trei persoane au fost evacuate cu eclicopterul pentru a primi îngrijiri medicale, iar alta a fost transportată rutier, din cauza unor răni mai grave”, a precizat purtătorul de cuvânt.

”Alţi răniţi uşor au fost primit primul ajutor la faţa locului”, a anunţat el.

Avionul era folosit în practicarea paraşutismului, conform presei locale.

Happening Now: Coffee County – THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/LhfRXUTb3M

— Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025