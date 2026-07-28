Bancnotele euro ar putea avea un nou design

Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 propuneri finaliste pentru viitorul design al bancnotelor euro. Cetățenii din Uniunea Europeană pot vota până pe 21 septembrie, iar modelele câștigătoare urmează să fie alese până la finalul anului viitor.

Schimbarea ar urma să fie cea mai importantă modificare de design de la lansarea monedei euro, în urmă cu aproape 25 de ani. Noile bancnote vor avea și elemente de securitate mai avansate, dar și o rezistență mai mare.

BCE a anunțat că propunerile au fost realizate de designeri din mai multe țări europene. Instituția a stabilit liniile generale, însă variantele prezentate reflectă viziunea artistică a fiecărui autor.

Două teme pentru viitoarele bancnote euro

Cele 10 variante finaliste sunt construite în jurul a două mari teme: cultura europeană și natura continentului.

Prima temă pune în centru personalități care au marcat istoria Europei, precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci. Propunerile încearcă să lege figurile culturale de spațiile în care cultura continuă să fie transmisă astăzi, cum ar fi școlile, bibliotecile, muzeele, piețele publice, sălile de spectacol sau instituțiile de educație.

Unele variante folosesc portrete, ochi, mâini sau simboluri grafice pentru a sugera ideea de dialog, cunoaștere și schimb cultural. Într-una dintre propuneri, accentul nu cade pe personalitatea celor reprezentați, ci pe valoarea muncii lor și pe contribuția lăsată culturii europene.

O altă variantă pleacă de la motto-ul Uniunii Europene, tradus în română ca „Unitate în diversitate”. Designul folosește portrete desenate manual, colaje, texturi și forme diferite, pentru a arăta felul în care identitățile culturale distincte pot forma un întreg comun.

Râuri, păsări și biodiversitate europeană

A doua temă propusă de BCE este construită în jurul râurilor și păsărilor din Europa. Mai multe variante prezintă specii de păsări în habitatele lor naturale, alături de râuri, munți, izvoare sau zone de coastă. În unele propuneri, bancnotele urmăresc simbolic traseul unui râu, de la izvor până la mare.

Alte modele folosesc păsările ca simbol al mișcării, al dialogului și al legăturii dintre societate și natură. Pe unele bancnote, clădirile instituțiilor europene apar pe verso, alături de hărți ale Europei sau elemente inspirate de aripile păsărilor.

Decizia finală va fi luată până la sfârșitul anului viitor

BCE precizează că propunerile prezentate nu reprezintă forma finală a viitoarelor bancnote. Instituția spune că nu este responsabilă pentru toate elementele incluse de artiști în variantele finaliste și că acestea pot să nu apară în același mod pe bancnotele care vor fi puse în circulație.

Cetățenii pot consulta cele 10 propuneri și pot participa la sondajul lansat de BCE. După această etapă, instituția va decide care va fi noul design al bancnotelor euro.

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