Xavi a recunoscut că acum lucrurile nu mai merg deloc așa cum ar trebui și că singura realizare care este posibilă este clasarea pe unul dintre locurile 3-4, care să asigure prezența în viitoarea ediție a grupelor Champions League, dar altfel nici un trofeu nu are posibilitatea de a intra în vitrina clubului, decât dacă printr-o minune catalanii ar reuși, dar e greu de crezut la calitatea jocului prestat, să câștige Champions League, unde după 1-1 la Napoli au mari șanse de a avansa în sferturile de finală. Xavi, om de onoare și care iubește echipa la care a jucat și a cucerit numeroase trofee în cei peste zece ani petrecuți în blau-grana, a declarat cu fermitate.

„Vreau să vă anunț că nu voi mai continua ca antrenor al Barcelonei după data de 30 iunie. Clubul are nevoie de o schimbare. Am luat decizia în urmă cu câteva zile. E momentul oportun. Ca fan al Barcelonei, asta simt. Am gândit ca un suporter. Cred că e o decizie de bun-simț. Am pus clubul deasupra mea. Sper ca asta să detensioneze situația. Eu mă simt responsabil pentru tot. Am făcut o treabă bună până acum, dar se termină la 30 iunie.

Îi mulțumesc domnului președinte pentru încrederea acordată. Este cel mai bun, trebuie să îi acordăm încredere. Ne-am întâlnit, am avut o discuție firească. E timpul pentru o schimbare! Nu vreau să fiu o problemă pentru Barcelona. E ultimul lucru pe care mi l-aș dori! Soluția este să mă opresc.„