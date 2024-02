Cine sunt aliații români ai lui Donald Trump

Marian CUCȘA, președintele Partidului Republican din România: „Republicanii români și Alianța AUR aduc în țară valorile promovate de Donald Trump și Partidul Republican din Statele Unite”.

Proaspăt întors din SUA, unde a condus delegația republicanilor români la CPAC, Conferința anuală a conservatorilor americani, Marian Cucșa, președintele Partidului Republican din România s-a arătat încrezător în viitorul relațiilor bilaterale dintre cele două state, „cu atât mai mult cu cât Donald Trump și Partidul Republican sunt pe cale să câștige alegerile prezidențiale de anul acesta și, totodată, să obțină, prin reînnoirea unor mandate, majoritatea în Congresul american”, se arata într-un comunicat transmis presei.

„Sunt mulțumit de ceea ce am obținut în SUA, sunt bucuros de deschiderea cu care am fost primiți de către liderii Partidului Republican și de către cei mai apropiați oameni ai președintelui patriot Donald Trump, care ne-au dat posibilitatea de a crea punți de legătură cu personalitățile politice ale celei mai mari democrații din lume. Partidul Republican din România este decis să implementeze strategia și inițiativele americane în țara noastră, să schimbe cu adevărat percepția publicului asupra politicienilor. Ca membri ai aceleiași familii politice din care fac parte și conservatorii americani, ca suveraniști, vom contribui, împreună cu George Simion și partenerii de la AUR, cu care am fost la evenimentul de la Washington DC, la efortul comun al patrioților din întreaga lume, ce-l are în frunte pe Donald Trump, de a lupta împotriva globaliștilor și progresiștilor, a căror unică misiune este ștergerea identității naționale, culturale și spirituale a popoarelor planetei”, declară Marian Cucșa.

Conform comunicatului, liderul republican român a mai precizat că dialogul cu membrii Partidului Republican din Statele Unite ale Americii vor continua și că se fac eforturi pentru consolidarea legăturilor dintre cele două formațiuni republicane. „Așa cum Trump și republicanii americani vor face din nou America mare, așa și noi, patrioții români din Alianța AUR, vom face România Mare și prosperă”, conchide Marian Cucșa.. Nefăcând parte din Parlament nu putem decât să acționăm ca cetățeni responsabili, ca formațiune politică și să facem propuneri factorilor decidenți pentru a combate aceste fenomen și lucrăm la o strategie pentru a o pune în dezbatere publică”, a spus Marian Cucșa.