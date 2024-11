Basarabia și Republica Moldova: Sunt un sceptic… optimist

Dr. Nicolae Dima

Eminescu scria ca numele de Basarabia e un nume sfant si nu poate fi uitat niciodata. Basarabia a fost rupta din trupul Romaniei si nu poate fi confundata cu republica de azi de sorginte stalinista. Nici un roman cu inima curata nu accepta o asemenea confuzie. Acceptam fortati aranjamentele actuale care ni s-au impus impotriva nazuintelor noastre, dar sa stie toata lumea ca situatia actuala este doar un provizorat. Asa se explica atitudinea mea retinuta din aceste zile dificile fata de ce se intampla la Chisinau. Sunt alaturi de voi fratilor, dar astept marea reunire!

***

Am militat pentru aducerea Basarabiei acasa din primele mele zile in occident. Prima lucrare academica dedicata Basarabiei am publicat-o cand inca imi faceam studiile de doctorat la Universitatea Columbia din New York. Prima carte stiintifica in limba engleza, Bessarabia and Bukovina, am publicat-o in 1982. Si cand am devenit redactor la Vocea Americii, am initiat rubrica Basarabia care ulterior a devenit o rubrica permanenta a postului de radio. Eram incurajat de oficialitati si speram in reunire, dar jocurile geopolitice ulterioare au blocat sperantele noastre. S-au schimbat coordonatele geopolitice internationale si reunificarea a fost amanata.

Pe langa lucrarile stiintifice si conferintele pe care le-am sustinut in acest scop, m-am angajat in lobby pe langa Congresul SUA din Washington si am facut cunoscuta problema Basarabiei si Bucovinei legislatorilor americani. Lucrarile pe care le-am depus sunt marturii ramase pentru totdeauna in analele oficiale ale SUA.

Mentionez doar doua din lucrarile documentare publicate de U.S. Congressional Records: „Bessarabia and Bukovina: The Soviet-Romanian Territorial Dispute” (Jack F. Kemp din New York, Camera Reprezentantilor, 19 Aprilie 1983) si „The United States, Romania and Moldova” (Jim Gibbons din Nevada, Camera Reprezentntilor, 26 Martie 2004). America, in care multi dintre noi ne-am pus speranta, nu poate spune ca nu a fost informata.

Am discutat totodata problema reintregirii tari cu aproape toti liderii post-decembristi romani din guvern si din opozitie. Raspunsurile lor au fost evazive in cel mai bun caz. Se pare ca toti stiau de anumite prevederi ascunse ale acordurilor din Malta, prevederi care nu au fost date publicitatii. Pe cei mai multi i-am intalnit si intervievat in calitate de reporter al Vocii Americii. Ion Iliescu m-a primit la Palatul Cotroceni si cu acel prilej i-am inmanat cartea mea despe Basarabia cu autograful… In speranta reunirii tarii in cursul presedentei sale. Dl. Iliescu a zambit cumva cu subinteles si nu a zis nimic. El stia ceva, asa cum probabil stiau si alti lideri de la varful noii conduceri. Nu stiu cat stiau, dar era clar ca respectau un consens: sa nu abordeze problema Basarabiei. Adrian Nastase, pe care l-am intervievat pe cand era minisru de externe, a fost insa mai deschis. Mi-a spus ca a fost invitat sa vorbeasca in parlamentul de la Kiev si cand a atins problema teritoriilor romanesi in parlament s-a facut o liniste mormantala. Pe de alta parte, Emil Constantinescu a afirmat…sa-i lasam pe Basarabeni sa-si rezolve mai intai problemele interne, de parca nu avusesera destul timp sa le rezolva in Siberia. Nici domnul Corneliu Coposu nu m-a incurajat, iar domnul Diaconescu, nou presedine al pntcd, mi-a spus intr-o discutie pe care am avut-o in senat ca in cursul vizitei sale la Moscova legislatorii rusi i-au spus ca daca Romania nu adera la NATO, Rusia ii va retroceda Basarabia…

***

Intre timp, impreuna cu cativa colegi si sprijinitori fermi ai reunificarii, am organizat Comitetul Romano-American pentru Basarabia prin care am trimis zeci de scrisori multor lideri Amercani si din alte tari, inclusiv presedintelui Statelor Unite. Iata, de pilda, scrisoarea trimisa la data de 28 iunie 2022 urmatorilor lideri:

Președintele SUA, Joe Biden; Secretarul de Stat SUA Antony Blinken; Senatorul American Charles Shumer; Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyden; Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru; Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

În calitate de cetățeni americani de origine romană, dorim să aducem la cunoștința forurilor internaționale de resort poziția și situația României și a Republicii Moldova, în lumina conflictului actual din Ucraina.

România este un membru activ al Alianței Nord Atlantice și un aliat loial al Statelor Unite. Republica Moldova este ruptă din Basarabia, o provincie românească invadată și anexată de URSS, împreună cu Bucovina de Nord, în 1940, în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Acel pact sinistru a fost denunțat chiar și de semnatari, Rusia și Germania, dar consecințele lui tragice pentru România nu au fost niciodată remediate.

Reamintim că granițele României moderne au fost stabilite la conferința de pace de la Paris, de la sfârșitul Primului Război Mondial, în urma unor ample tratative internaționale si a recomandărilor președintelui american Woodrow Wilson.

În 1940 și din nou în 1944 provinciile de est ale României au fost invadate și anexate de Moscova. Acest fapt a determinat un diplomat american să declare că teritoriile în cauză reprezintă cea mai critică problemă moștenită de generația actuală din vechea ”chestiune a orientului”. (Malborne Graham, The Legal Status of the Bukovina and Bessarabia, American Journal of International Law, Vol. 38, Oct. 1944, p. 667.) Această dispută e și azi nerezolvată!

În 1991, în urma dezmembrării fostei Uniuni Sovietice, Republica Moldova și-a declarat independența, dar a rămas un teren de manevre și manipulări al KGB, devenit ulterior FSB. În plus, Moscova a instigat Transnistria (regiunea din stânga Nistrului) să-și declarare propria independență. În această regiune, Federația Rusă menține elemente importante din fosta Armată a 14-a sovietică, inclusiv cantități enorme de arme și muniții, prin care amenință atât Moldova cât și Ucraina.

Este important de menționat că după dizolvarea URSS-ului, Senatul American a aprobat Rezoluția 148, din 26 Iunie 1991, prin care se afirmă că teritoriile românești anexate de Moscova în 1940 trebuie să-și aleagă liber țara căreia vor să-i aparțină. Redăm rezumatul rezoluției:

…Exprimând poziția Senatului American considerăm că Statele Unite trebuie să sprijine dreptul la autodeterminare al locuitorilor Republicii Moldova și Bucovinei de Nord și în acest sens adoptăm următoarea Rezoluție:

Senatul și Guvernul Statelor Unite:

1) Susțin dreptul la auto-determinare al populației ocupate de sovietici în Moldova și Bucovina de Nord și în acest sens;

2) Susțin eforturile Guvernului Moldovei de a negocia, dacă dorește, reunificarea cu România a Moldovei și a Bucovinei de Nord, așa cum a fost stabilit de Tratatul de pace de la Paris din 1920, în conformitate cu Dreptul Internațional și potrivit Principiului 1 al Actului Final de la Helsinki…

Conflictul actual din Europa de Est reprezintă o nouă provocare la adresa siguranței Europei și a păcii și ordinii internaționale. Trebuie restaurată pacea, dar pacea trebuie ancorată în justiție și redresare istorică. În această situație cerem insistent Statelor Unite, Națiunilor Unite, Uniunii Europene, țărilor responsabile și organizațiilor internaționale preocupate de pacea și soarta lumii, să analizeze și să dispună anularea consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov referitoare la România. În calitate de cetățeni informați suntem gata să contribuim la îndreptarea acestei injustiții istorice prin toate mijloacele, cunoștințele și posibilitățile noastre.

Cu deosebită stimă,

Nicholas Dima, PhD, Analist, Committee Coordinator; Mirela Roznoveanu, Scriitor-Journalist; Cristi Boghian, Producator si Manager, Romanian TV; Grigore Culian, Editor, New York Magazin.

A raspuns presedintele Joe Biden, dar raspunsul sau nu a fost la obiect.

Din toate motivele de mai sus, sunt sceptic fata de ce se intampla in Basarabia, dar raman cumva optimist. La ora actuala se afirma totodata pe plan global lupta dintre doua tendinte contradictorii: Se confrunta letal tendinta internationalist-sorosista, elgibitista, anti-crestina si fara Dumnezeu, cu tendinta nationala a celor care cred in suveranitatea popoarelor, in traditii, in divinitate si in natura fireasca a omului.

Nu stiu cum va evolua lumea, dar stiu ca in istorie tratatele sunt incheiate pe perioade limitate. Tratatul incheiat la Yalta a expirat dupa 50 de ani si inca ii simtim consecintele. Tratatul din Malta va expira probabil la sfarsitul deceniului urmator, dar schimbarile care il vor precede vor incepe cu 5-10 ani mai devreme. Sa fim pregatiti pentru ca ar putea fi ultima noastra sansa!

Dr. Nicolae Dima, USA, 16 Noiembrie 2024.

Nicolae (Nicolas) Dima a fost jurnalist la “Vocea Americii“ (1975-1985; 1989-2001), profesor la William Patterson College (din New Jersey), la US Army “John F. Kennedy” Special Warfare Center and School (de la Fort Bragg, Carolina de Nord), la Naval War College (din Newport, Rhode Island), la Institutul “William R. Nelson Institute” de pe lângă James Madison University (din Harrisonburg, Virginia), dar și în țări africane, în capitala Etiopiei, la St. Mary’s University College, și în Republica Djibouti, la Djibouti University.

A predat cursuri și seminarii de specialitate în studii europene, studii socio-politice globale și comunicare internațională. Pe lângă cărțile de specialitate în aceste domenii, a elaborat manuale, paradigme și module de predare — între care “Eastern Europe: An Area in Crisis” / “Europa de Est: o zonă în criză”, “The Soviet Political Upheaval of the 1980’s”, / “Răsturnările politice sovietice a anilor 1980” sau “Breaching Barriers of Cross Cultural Communication”/ “Spargerea barierelor comunicării interculturale” —, care au fost utilizate de universități, școli și institute americane prestigioase ca James Madison University, Boston College, University of Nebraska at Omaha, US Army’s Special Warfare Center and School, Naval War College, iar, mai recent, și de Universitatea Româno-Americană din București, unde, de altfel, a susținut cursuri de “Comunicarea interculturală”, “Afaceri globale” sau “Provocarea sustenabilității”.

A luptat in Congresul american ca nimeni altul pentru Basarabia. O carte cu documentele din Congresul american referitoare la Basarabia si efortul lui Nicholas Dima in acest sens este in pregatire. A publicat numeroase carti care se pot vedea aici– https://www.amazon.com/Books-Nicholas-Dima/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3ANicholas+Dima