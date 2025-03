Bașcana Găgăuziei cere ajutorul lui Trump: „Se repetă scenariul românesc”

Guvernatoarea (bașcana) regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova, Evghenia Guțul, aflată în arest preventiv la Chișinău, i-a cerut președintelui american Donald Trump într-o scrisoare-apel să prevină o evoluție către un ‘conflict civil’ în Republica Moldova și să apere valorile democratice în această țară.

‘Noi avem ceva în comun: amândoi am fost aleși de popor, în pofida eforturilor propagandei și a presiunii din partea elitelor globaliste corupte. Vă scriu, Domnule Președinte, din spatele gratiilor Închisorii 13 din (Republica) Moldova, unde am fost încarcerată sub acuzații fabricate, și fac apel către dumneavoastră ca apărător al valorilor democratice’, se arată în scrisoarea publicată de mass-media din Republica Moldova.

Potrivit bașcanei Găgăuziei, autoritățile Republicii Moldova, ‘sub pretextul ‘combaterii corupției’, elimină opoziția politică și restrâng drepturile și autonomia’ regiunii găgăuze, în timp ce UE ‘oferă autorităților centrale de la Chișinău un cec în alb pentru a recurge la represiune politică’.

Evghenia Guțul susține în scrisoare că în Republica Moldova se repetă un ‘scenariu românesc’, ea notând că ‘elitele politice din România l-au eliminat incorect din cursă pe adevăratul câștigător al alegerilor, Călin Georgescu’, iar ‘acum aceleași tactici sunt folosite împotriva Găgăuziei’.

‘Chișinăul acționează cu un asemenea dispreț flagrant față de lege întrucât se simte încurajat de impunitate și de lipsa unei adevărate evaluări internaționale asupra a ceea ce se întâmplă în regiunea noastră’, adaugă în scrisoare bașcana Găgăuziei.

Ea îi transmite lui Trump că i se adresează pentru a obține ‘sprijin politic și moral’. ‘Leadership-ul dumneavoastră poate preveni alunecarea acestei situații într-un nou conflict civil’, consideră Evghenia Guțul. ‘Dacă comunitatea internațională nu reacționează, Chișinăul va considera aceasta o permisiune pentru și mai multă represiune’, insistă ea.

Evghenia Guțul, o aliată a lui Ilan Șor, un afacerist și politician pro-rus căutat de justiția moldoveană, a fost reținută pe 25 martie pe aeroportul din Chișinău. Bașcana Găgăuziei a fost plasată vineri în arest preventiv pentru 20 de zile, împotriva ei fiind formulate acuzații precum finanțare ilegală a campaniei sale electorale din anul 2023 și fals în documente publice. Ea este de asemenea învinuită într-un dosar de finanțare ilegală a partidului ‘ȘOR’, formațiunea lui Ilan Șor care a fost scoasă în afara legii.