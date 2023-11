Jude Bellingham este marea lovitură a verii în materie de transferuri în Europa. Real Madrid i-a plătit Borussiei Dortmund 103 milioane euro pentru a-și asigura serviciile mijlocașului ofensiv englez care poate fi folosit cu succes și în avanposturi. O achiziție bună, dar nu ceva extraordinar s-a spus la vremea respectivă, fanii Realului fiind ceva mai sceptici, pentru a vedea mai întâi ce poate noua lor achiziție. Și Jude pur și simplu a făcut senzație. Este jucătorul despre care se vorbește cel mai mult acum în Europa, după ce în 14 partide jucate în campionat și în Champions League a marcat nu mai puțin de 13 goluri și a dat trei pase decisive. Numele lui Bellingham a devenit religie pe buzele suporterilor lui Real care deja îl consideră galactic și cel mai bun lucru care s-a întâmplat la clubul blancos de la Cristiano Ronaldo încoace.

Să ne gândim numai la faptul că Bellingham, cam de unul singur, a adus liniștea la Barcelona în El Clasico, marcând ambele goluri care au întors meciul în favoarea echipei lui Carlo Ancelotti chiar acasă la dușman. La momentul actual, Bellingham este în recuperare, după o problemă suferită la umăr și a sărit meciurile cu Braga din Champions League și cu Valencia, din La Liga. Am intrat însă în perioada ultimei pauze stabilite de UEFA pentru echipele naționale, pentru a juca etapele finale ale preliminariilor EURO 2024. Anglia e deja calificată, dar selecționerul Gareth Southgate ia foarte în serios partidele finale din grupa C, cu Malta și Macedonia de Nord, pentru teste dinaintea turneului final, întrucât anul viitor are doar o singură fereastră pentru meciuri amicale.

Prin urmare, fiind dată oficială în calendar, englezii i-au cerut lui Bellingham să se prezinte la lot, pentru a fi monitorizat de medicii naționalei, care să decidă dacă ar putea fi folosit măcar în al doilea meci. De aici s-a declanșat un adevărat conflict între Real Madrid și Federația engleză.

„Dacă Jude n-a putut juca pentru noi, el nu va putea juca nici pentru reprezentativa Angliei”, a comentat antrenorul Carlo Ancelotti.

Federația engleză are însă prim-planul în disputa cu Real, regulamentele FIFA permițând englezilor să oprească jucătorul la lot atâta vreme cât el nu a suferit o accidentare care să-l pună într-o incapacitate evidentă de a evolua.