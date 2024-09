Biden poartă șapcă „Trump 2024”

Joe Biden și-a pus o șapcă roșie cu inscripția „Trump 2024”, la Shanksville. În timp ce participa la un eveniment pentru comemorarea atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, președintele în exercițiu al Statelor Unite a purtat pentru puțin timp șapca Trump, potrivit AFP preluată de .

Casa Albă susține că deciza președintelui democrat de a-și pune șapca a fost o demonstrație de „unitate” la comemorarea atentatelor din 9/11.

„Ca gest, el i-a dat o șapcă unui susținător de-ai lui Trump, care apoi a spus, în același spirit, că (Biden) ar trebui să își pună șapca Trump. A purtat-o pentru scurtă vreme”, a adăugat Bates.

🚨 FULL VIDEO: Joe Biden wears Trump MAGA Hat as crowd in Pennsylvania roars.

Biden asked for the red MAGA hat from a local and responded when the audience cheered for him to put it on.

“I’m proud of you now, you old fart!” says the owner of the MAGA hat.

Man, I love America: pic.twitter.com/76RiV8Pbky

