(VIDEO) Blocadă totală. Fermierii polonezi îşi amplifică protestele

Fermierii polonezi și-au amplificat marţi protestele la frontiera cu Ucraina, blocând aproape tot traficul în ceea ce spun ei că este o încercare de a-şi salva mijloacele de existenţă, dar despre care Kievul afirmă că îi dăunează efortului de război, relatează Reuters.

Fermieri din Europa demonstrează împotriva constrângerilor impuse de măsurile Uniunii Europene pentru a combate schimbările climatice, precum şi contra costurilor în creştere şi a ceea ce, potrivit lor, reprezintă o concurenţă neloială din străinătate, în special din Ucraina.

Va avea loc „blocarea totală a întregului trafic la punctele de trecere a frontierei”, a declarat Adrian Wawrzyniak, purtător de cuvânt al sindicatului fermierilor Solidaritatea.

Wawrzyniak a afirmat că, în timp ce ajutorul militar va fi permis, traficul de pasageri va fi blocat, nu doar camioanele. El a adăugat că vor fi blocaje în porturi şi pe autostrăzi.

Kievul apreciază că exporturile sale agricole prin Europa de Est nu au afectat pieţele UE. Pe măsură ce exasperarea faţă de o serie de proteste ale fermierilor şi camionagiilor în Polonia creşte, transportatorii ucraineni anunţă că au planificat un protest paşnic non-stop la trei puncte de trecere deja blocate de fermierii polonezi.

Într-un comentariu adresat agenţiei de presă Ukrinform, reprezentantul lor a declarat că ei vor controla mişcările la punctele de trecere, împiedicând camioanele poloneze să ocolească coada generală. Protestul este programat să dureze până pe 15 martie.

Ucraina afirmă că blocadele îi afectează capacitatea de apărare şi ajută obiectivelor Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că situaţia de la graniţă demonstrează „erodarea solidarităţii în fiecare zi”.

El a adăugat că doar 5% din exporturile agricole ale Ucrainei au trecut prin graniţa cu Polonia, apreciind că acest caz este mai mult despre politică decât despre cereale.

„Avem nevoie de decizii comune, decizii raţionale, pentru a rezolva această situaţie. Deciziile luate de noi şi de polonezi, în primul rând, şi de toţi cei din Europa cărora le pasă de soarta Europei”, a adăugat el.

Today, a general farmers’ strike is taking place in Poland again. Farmers are blocking main national roads and cities. A strike of several thousand people is to take place in Warsaw today. Farmers from Poland are to be joined by farmers from Germany, France, Belgium and the… pic.twitter.com/qh2c871yVZ

— Short Reports (@ShortReportOnX) February 20, 2024