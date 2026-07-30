BNS solicită angajaților ANAF și AVR să sesizeze Administrația Prezidențială privind noul mecanism de recompensare a performanței

Blocul Național Sindical (BNS) le cere angajaților din Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română (AVR) să sesizeze Administrația Prezidențială pentru retrimiterea în Parlament a proiectului privind instituirea mecanismului de recompensare a performanței pentru personalul autorităților fiscale și vamale. În acest sens, BNS a emis un comunicat de presă.

BNS precizează că pune la dispoziția doritorilor un model de sesizare, care poate fi descărcat de pe site-ul organizației și îi încurajează pe angajații ANAF și AVR să dea curs acestui demers.

„Blocul Național Sindical (BNS) lansează un apel către toți lucrătorii din Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și din Autoritatea Vamală Română (AVR), să se implice activ în apărarea drepturilor lor profesionale și salariale.

BNS pune la dispoziția salariaților ANAF și AVR, un model de sesizare, care poate fi descărcată de pe site-ul BNS, adresată Administrației Prezidențiale, prin care aceștia pot solicita Președintelui României să exercite prerogativa constituțională prevăzută de art. 77 alin. (2) din Constituție și să trimită spre reexaminare Parlamentului proiectul de lege privind instituirea mecanismului de recompensare a performanței pentru personalul autorităților fiscale și vamale (PL-x nr. 523/2026).

Îi încurajăm pe toți lucrătorii din ANAF și AVR, fie că sunt membri ai unei structuri sindicale, afiliată BNS sau oricărei alte confederații, fie că nu sunt membri de sindicat, să dea curs acestui demers pentru că le afectează statutul și activitatea, să descarce formularul de sesizare pus la dispoziție de BNS, să îl completeze și să îl transmită Administrației Prezidențiale. Vocea fiecărui angajat contează atunci când sunt puse în discuție drepturi fundamentale privind salarizarea și securitatea raporturilor de muncă.”, se arată în comunicatul BNS.

BNS a sesizat Administrația Prezidențială

BNS susține că a trimis deja Administrației Prezidențiale o solicitare privind retrimiterea legii în Parlament pentru reexaminare, motivându-și demersul prin faptul că legea transformă evaluarea anuală a performanței într-un instrument de sancționare financiară.

„În paralel, BNS a transmis deja Administrației Prezidențiale o solicitare oficială prin care cere retrimiterea legii în Parlament pentru reexaminare, argumentând că forma adoptată de Camera Deputaților depășește scopul declarat al actului normativ – recompensarea performanței – și introduce, în realitate, un mecanism de diminuare a drepturilor salariale.

În sesizarea înaintată, BNS arată că noul sistem de tip „bonus-malus” transformă evaluarea anuală a performanței într-un instrument de sancționare financiară, deși evaluarea profesională și răspunderea disciplinară reprezintă instituții juridice distincte.”

Reducerea salariului este, potrivit legislației muncii, o sancțiune disciplinară care poate fi aplicată numai în urma unei cercetări disciplinare prealabile, cu respectarea dreptului la apărare și a tuturor garanțiilor procedurale. Proiectul de lege permite însă diminuarea salariului exclusiv în baza rezultatului evaluării profesionale, fără existența unei abateri disciplinare, fără cercetare disciplinară și fără stabilirea vreunei forme de vinovăție”, se mai precizează în comunicat.

Probleme de constituționalitate în raport cu principiul egalității în drepturi

Totodată, BNS consideră că forma actuală a legii instituie un tratament discriminatoriu între funcționarii publici și personalul contractual. Potrivit Codului muncii, reducerea salarială se poate aplica pe o perioadă de maximum 3 luni, în timp ce, potrivit noii legi, ea poate ajununge până la aproximativ 12 luni, ceea ce ridică probleme de constituționalitate în raport cu art. 16 din Constituția României, privind principiul egalității în drepturi.

„De asemenea, BNS atrage atenția că legea instituie un tratament discriminatoriu între funcționarii publici și personalul contractual. În timp ce, potrivit Codului muncii, reducerea salariului poate fi dispusă pentru maximum trei luni, funcționarii publici pot suporta o diminuare de 10% a salariului până la următoarea evaluare anuală, ceea ce înseamnă, în practică, aproximativ 12 luni. Această diferență de tratament nu este justificată obiectiv și ridică serioase probleme de constituționalitate în raport cu principiul egalității în drepturi prevăzut de art. 16 din Constituția României.

Un sistem de stimulare a performanței poate reprezenta un instrument legitim de management al resurselor umane. În schimb, transformarea acestuia într-un mecanism prin care salariile deja stabilite pot fi diminuate în funcție de evaluarea anuală deturnează scopul legii și afectează securitatea raporturilor de muncă și protecția drepturilor salariale.

Blocul Național Sindical consideră că această lege trebuie reanalizată înainte de promulgare și face apel atât la Administrația Prezidențială să utilizeze prerogativa constituțională de a solicita reexaminarea actului normativ, cât și la lucrătorii din ANAF și AVR să își exprime în mod direct poziția prin transmiterea sesizărilor individuale”, se arată în încheierea comunicatului.