Bolojan anunță PSD că nu merge luni în Parlament. Motivul: programul încărcat

Premierul Bolojan a fost chemat, oficial, în Parlament atât de către AUR, cât și de către PSD, pentru a oferi o explicație publică referitor la retragerea trupelor americane din România, însă acesta nu se va prezenta din cauza agendei încărcate.

De Mădălina Hodea
Din cauza unei agende încărcate, premierul Ilie Bolojan anunță că nu va participa la „Ora Premierului” programată luni, 3 noiembrie. Șeful Executivului a solicitat însă reprogramarea pentru o dată ulterioară.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va participa luni, 3 noiembrie, la „Ora Premierului” organizată de grupurile parlamentare PSD și AUR în Parlamentul României. Motivele sunt legate de o agendă foarte încărcată, dedicată semnării unui contract important cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, esențiale pentru economia și securitatea națională.

Într-un comunicat oficial, șeful Executivului subliniază că respectă Parlamentul ca instituție fundamentală a democrației și că o dezbatere civilizată și serioasă este în interesul cetățenilor, însă nu poate participa în această zi.

Ilie Bolojan va solicita Birourilor permanente ale Parlamentului să reprogrameze dezbaterea pentru o dată care să permită armonizarea agendelor, astfel încât să poată lua parte la discuții fără alte angajamente concomitente.

  1. Puterea de criminogeni.
    Genocid organizat și legalizat peste tot.
    Românul de rând ucis cu zile de acești criminogeni

