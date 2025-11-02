Bolojan anunță PSD că nu merge luni în Parlament. Motivul: programul încărcat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va participa luni, 3 noiembrie, la „Ora Premierului” organizată de grupurile parlamentare PSD și AUR în Parlamentul României. Motivele sunt legate de o agendă foarte încărcată, dedicată semnării unui contract important cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, esențiale pentru economia și securitatea națională.

Într-un comunicat oficial, șeful Executivului subliniază că respectă Parlamentul ca instituție fundamentală a democrației și că o dezbatere civilizată și serioasă este în interesul cetățenilor, însă nu poate participa în această zi.

Ilie Bolojan va solicita Birourilor permanente ale Parlamentului să reprogrameze dezbaterea pentru o dată care să permită armonizarea agendelor, astfel încât să poată lua parte la discuții fără alte angajamente concomitente.