„Jucătorii sunt devastaţi”. Franța ratează marea finală în lacrimi. Selecţionerul Didier Deschamps recunoaște inferioritatea în fața Spaniei

Didier Deschamps: „Am fost inferiori din punct de vedere tehnic”

La conferința de presă de după meci, Didier Deschamps a declarat că jucătorii Franței sunt afectați de eliminarea din semifinalele Cupei Mondiale, însă a subliniat că diferența a fost făcută de jocul prestat de adversari.

„Jucătorii sunt devastaţi, dar trebuie să fim realişti, am fost inferiori din punct de vedere tehnic. E vina noastră. Dar o să pun o întrebare: este arbitrul la înălţimea standardelor de arbitrare a unei semifinale? Nu o să răspund la asta. Au fost destul de multe situaţii… Dar motivul principal este că pur şi simplu nu am fost la înălţimea aşteptărilor, cu unele erori tehnice, pase care ar fi putut duce la ocazii. Acesta este fotbal de nivel înalt, chiar dacă doare. Vom juca meciul pentru locul trei. Nu vreau să ignor tot ce s-a făcut, dar în acest meci, Spania a arătat ceva în plus”, a declarat Deschamps, potrivit news.ro.

Selecționerul Franței evită discuțiile despre viitorul său

Întrebat despre viitorul său pe banca tehnică a Franței, în condițiile în care mandatul său de selecționer se apropie de final, Deschamps a spus că atenția sa este îndreptată exclusiv către echipă.

„Nu mă gândesc la mine. M-am pregătit pentru meci cu jucătorii, iar obiectivul a fost să facem tot ce puteam pentru a merge până la capăt. Nu am reuşit, iar dezamăgirea este imensă. Dar nu ţin minte toate lucrurile bune pe care le-am făcut. Credeam că ne-am revenit foarte bine… Echipa spaniolă a avut control deplin”, a afirmat selecționerul Franței, citat de news.ro.

Spania merge în finală, Franța va disputa finala mică

Naționala Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale după victoria cu 2-0 în fața Franței, într-un meci disputat marți, la Dallas. Golurile au fost înscrise de Oyarzabal, din penalty, în minutul 22, și de Porro, în minutul 58.

Este a doua calificare din istoria Spaniei în finala Cupei Mondiale, după cea din 2010, când a cucerit trofeul.

În ultimul act al competiției, Spania va întâlni învingătoarea semifinalei dintre Anglia și Argentina, programată miercuri seară.

Franța va evolua în finala mică împotriva echipei care va pierde confruntarea dintre Anglia și Argentina.

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