Bolojan. ”Hoţia ne-a facut rău. Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”

Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea.

Fost primar de trei mandate la Oradea, Bolojan anunță că va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine” cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru.

Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general, a mai arătat premierul.

”Astăzi, în afară de a-i respecta pe aceşti eroi şi pe oameni care au făcut istorie pentru ţara noastră este şi o zi de reflexie. Trebuie să ne gândim că, dacă totul ar fi fost bine de-a lungul istoriei trecute sau mai recente, probabil că am fi fost în altă parte. Eram, poate, mai bine. Dar, în afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău. Că uneori laşitatea ne-a făcut rău. Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a facut rău. Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, în discursul rostit în Piaţa Unirii din Oradea, la Statuia Regelui Ferdinand, unde s-au comemorat momentele de la 12 octombrie 1918 şi 1944.

Cei aflaţi în funcţii trebuie să-şi facă datoria

”Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijoreacă ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem. Mă îngrijoareazã lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei şi uneori lipsa de respect faţă de români. Şi când vom înţelege asta, că astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă vieţilem, ni se cere doar să vă respectăm şi fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunităţile noastre şi pentru ţara noastră”, a mai declarat premierul.

”Dragii mei, cât voi sta în această funcţie – o zi, o lună – trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră şi pentru oraşul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Aşa cum economiştii ştiu că ratingul unei localităţi nu poate să fie mai mare decât ratingul ţării, ca să ne ridicăm localităţile, trebuie să ne ridicăm ţara”.

La finalul mandatului, Bolojan vrea să se poată uita în ochii oamenilor

”Pentru mine este important ca atunci când nu voi mai fi pe funcţie, pentru că am ocupat toate funcţiile posibile (…) nu vreau să îmi pierd calitatea de cetăţean (…) şi când trec prin Oradea sau prin judeţul Bihor, ştiu că nu o să mă laude de toţi, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, a mai declarat premierul.

Împodobită cu ghirlande tricolore, ceremonia festivă a avut loc în piața centrală a municipiuluia și a început cu primirea premierului Ilie Bolojan, însoțit de comandantul Garnizoanei Oradea, lt-col. Vasile Simion și onorul din partea gărzii militare.

După intonarea Imnului Național, a urmat o slujbă religioasă oficiată în fața statuii Regelui Ferdinand, amplasată acolo în ultimul mandat al lui Bolojan la Primăria Oradea.