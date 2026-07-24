Trump, foc și pară pe UE, din cauza sancționării Google. Acuză „jefuirea” SUA

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a calificat sancțiunea drept „ilegală” și „profund lipsită de etică”. Trump susține că Uniunea Europeană tratează incorect marile companii americane de tehnologie și că profită de pe urma acestora.

Donald Trump a anunțat, vineri, 24 iulie, că Statele Unite vor deschide o investigație împotriva Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind piețele digitale.

De ce a fost Google amendat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a decis amendarea Google, companie din grupul Alphabet, după ce a concluzionat că anumite practici ale firmei afectează concurența în domeniul căutărilor online și al magazinului de aplicații Google Play.

Potrivit instituției europene, măsura face parte din eforturile de a limita avantajele pe care marile platforme digitale le pot avea în fața altor companii și de a asigura condiții egale de concurență pe piața europeană.

Reacția lui Donald Trump: „Vom iniția imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane”,

Ca reacție, Trump a anunțat că Washingtonul va declanșa o investigație în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, un mecanism folosit de Statele Unite pentru a analiza practici comerciale considerate neloiale.

„Vom iniția imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele american a afirmat că „Statele Unite ale Americii nu sunt o «PUȘCULIȚĂ» pentru Europa și nici nu vom permite acest lucru!”, avertizând că Uniunea Europeană „va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și foarte ne-etic”.

În aceeași postare, Trump a acuzat Bruxelles-ul că vizează în mod repetat marile companii americane.

Liderul de la Casa Albă a amintit de sancțiunile aplicate în trecut unor firme precum Apple, Meta și Amazon și a susținut că noua amendă primită de Google ridică valoarea totală a sancțiunilor împotriva companiei la peste 18 miliarde de dolari.

Disputa privind modul în care Uniunea Europeană reglementează activitatea marilor companii de tehnologie nu este nouă.

Administrația de la Washington a criticat în repetate rânduri regulile europene aplicate unor companii precum Google, Apple, Meta și Amazon, considerând că acestea dezavantajează firmele americane.

De cealaltă parte, oficialii europeni resping aceste acuzații și susțin că legislația digitală a Uniunii Europene nu este îndreptată împotriva unei anumite țări sau industrii, ci are ca scop prevenirea abuzurilor de poziție dominantă și asigurarea unor condiții egale pentru toate companiile care activează pe piața europeană.

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