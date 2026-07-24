Trump, foc și pară pe UE, din cauza sancționării Google. Acuză „jefuirea” SUA

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a calificat sancțiunea drept „ilegală” și „profund lipsită de etică”. Trump susține că Uniunea Europeană tratează incorect marile companii americane de tehnologie și că profită de pe urma acestora.
Donald Trump a anunțat, vineri, 24 iulie, că Statele Unite vor deschide o investigație împotriva Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind piețele digitale.
De ce a fost Google amendat de Comisia Europeană
Comisia Europeană a decis amendarea Google, companie din grupul Alphabet, după ce a concluzionat că anumite practici ale firmei afectează concurența în domeniul căutărilor online și al magazinului de aplicații Google Play.
Potrivit instituției europene, măsura face parte din eforturile de a limita avantajele pe care marile platforme digitale le pot avea în fața altor companii și de a asigura condiții egale de concurență pe piața europeană.
Reacția lui Donald Trump: „Vom iniția imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane”,
Ca reacție, Trump a anunțat că Washingtonul va declanșa o investigație în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, un mecanism folosit de Statele Unite pentru a analiza practici comerciale considerate neloiale.
„Vom iniția imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane”, a scris Trump pe Truth Social.
Președintele american a afirmat că „Statele Unite ale Americii nu sunt o «PUȘCULIȚĂ» pentru Europa și nici nu vom permite acest lucru!”, avertizând că Uniunea Europeană „va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și foarte ne-etic”.
În aceeași postare, Trump a acuzat Bruxelles-ul că vizează în mod repetat marile companii americane.
Liderul de la Casa Albă a amintit de sancțiunile aplicate în trecut unor firme precum Apple, Meta și Amazon și a susținut că noua amendă primită de Google ridică valoarea totală a sancțiunilor împotriva companiei la peste 18 miliarde de dolari.
Disputa privind modul în care Uniunea Europeană reglementează activitatea marilor companii de tehnologie nu este nouă.
Administrația de la Washington a criticat în repetate rânduri regulile europene aplicate unor companii precum Google, Apple, Meta și Amazon, considerând că acestea dezavantajează firmele americane.
De cealaltă parte, oficialii europeni resping aceste acuzații și susțin că legislația digitală a Uniunii Europene nu este îndreptată împotriva unei anumite țări sau industrii, ci are ca scop prevenirea abuzurilor de poziție dominantă și asigurarea unor condiții egale pentru toate companiile care activează pe piața europeană.
6 comentarii
Doi stalpi are puterea americana:controlul economiei resurselor de petrol ale planetei si controlul economiei digitale:internet,retele de socializare,etc
Pentru a-si mentine controlul asupra celor doua economii recurge la razboi sau sanctiuni fara sa stea pe ganduri
„…liderul de la Casa Albă a calificat sancțiunea drept „ilegală” și „profund lipsită de etică” „…
Și cu papagalu’ balogunu’ fu la fel… :)) Infantino LA PUȘCĂRIE !
Iata si un presedinte care nu este ‘pro-european’. Apara doar firmele din tara sa…😉
Da! După plandemia fauci chinezeasca, oamenii și-au dat jos mastile, dar mass-media a rămas prizoniera o vreme. Acuma deja sunt mercenari împotriva națiunilor, libertății și dreptului la proprietate.
Creatori digitali, creatori de realitate… Când faci analiza de laborator main stresului european nu găsești decât minciuna și impostura și trădare.
Auzi-ti și voi: performanțe economice, salarii mari, competitivitate, cu cele mai scumpe preturi la energie de pe pământ! O sa fie ca in islam, fericirea va fi pe lumea cealaltă.
„Bah! imi iau jucariile si plec… cum adica sa nu pot sa exploatez pe gratis piata europeana, si in acelasi timp sa impun tarife de 25-50% pe companiile voastre?”… cica si Mercedesu e in pericol sa piarda accesul pe piata americana desi are fabrici acolo, pentru ca folosesc piese chinezesti sau au gen 10% investitori chinezi. Interesant nu cum marea putoare globala, economica, militara, financiara poate sa isi protejeze propria piata, dar altii nu au voie, mai mult, sunt obligati sa cumpere produsele lor de 2-3 ori mai scumpe decat alternativele
„Ne” acuza?
Tu ești fai Ursulo?