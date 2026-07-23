Comisia Europeană amendează Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind piețele digitale

Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro (460 de milioane pentru autofavorizare în căutări și 430 de milioane pentru restricții pe Google Play) din cauza nerespectării Regulamentului privind piețele digitale.

Stefan Lupu - Reporter special
Comisia Europeană amendează Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind piețele digitale

Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro (460 de milioane pentru autofavorizare în căutări și 430 de milioane pentru restricții pe Google Play) din cauza nerespectării Regulamentului privind piețele digitale.

Comisia Europeană a sancționat compania Google cu amenzi în valoare totală de 890 de milioane de euro, împărțite în două decizii distincte, în urma constatării nerespectării prevederilor din Regulamentul privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA). Forul european acuză gigantul tehnologic de favorizarea propriilor servicii în cadrul motorului de căutare Google Search și de impunerea unor restricții nelegale dezvoltatorilor de aplicații pe magazinul Google Play.

Autofavorizarea serviciilor proprii pe Google Search

Prima amendă, în valoare de 460 de milioane de euro, vizează practicile de auto-preferință utilizate de Google. Conform regulamentului european, companiile desemnate drept „controlori de acces” (gatekeepers) au interdicția de a acorda un tratament preferențial propriilor servicii în materie de ierarhizare în comparație cu cele oferite de terți, informează Comisia.

Investigația Comisiei a arătat că Google și-a plasat propriile servicii – cum ar fi cele pentru cumpărături, hoteluri, transport sau sport – în poziții mult mai vizibile în pagina de rezultate (inclusiv în partea superioară sau prin elemente vizuale și filtre dedicate), defavorizând direct ofertele concurente.

Restricții privind direcționarea consumatorilor pe Google Play

A doua sancțiune, în valoare de 430 de milioane de euro, se concentrează pe politica de „anti-conducere” (anti-steering) practicată în magazinul de aplicații Google Play. În conformitate cu DMA, dezvoltatorii care își distribuie aplicațiile prin intermediul platformei ar trebui să poată informa utilizatorii gratuit despre oferte alternative și mai ieftine disponibile în alte canale.

Comisia a constatat că Google a încălcat această obligație prin blocarea posibilității dezvoltatorilor de a promova liber oferte sau de a încheia contracte directe cu clienții în afara magazinului oficial. Totodată, nivelul și durata taxelor percepute de Google pentru direcționarea clienților către alte canale au depășit limitele admise de legislația europeană.

Obligații de conformare și pașii următori

Pe lângă sancțiunile financiare, care iau în calcul gravitatea și durata abaterilor, Comisia Europeană a ordonat companiei Google să înceteze aceste practici în termen de 60 de zile. În caz contrar, compania riscă penalități cu titlu cominatoriu de până la 5% din cifra sa de afaceri zilnică la nivel mondial.

Deși Google a început deja să testeze anumite modificări pentru a se alinia normelor europene – în special în ceea ce privește serviciile gratuite din Căutarea Google și noile reguli de orientare –, executivul european va continua să monitorizeze îndeaproape implementarea acestor soluții. Compania are dreptul de a contesta deciziile Comisiei Europene în instanță.

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