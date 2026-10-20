Ursula von der Leyen l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru preluarea mandatului de premier. „Avem o muncă importantă în față. Să creăm oportunități pentru oameni și afaceri”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat marți seară pe Luca Niculescu pentru preluarea mandatului de premier.

„Felicitări lui Luca Niculescu la preluarea mandatului de Prim-ministru al României. Avem o muncă importantă în față. Să creăm oportunități pentru oameni și pentru afaceri. Și să consolidăm securitatea pe flancul nostru estic. Nu avem timp de pierdut. Haideți să mergem mai departe împreună, pentru România și pentru Europa.”

Congratulations to @LucaNiculescu on becoming Prime Minister of Romania. We have important work ahead of us. To create opportunities for people and for businesses. And to strengthen security on our Eastern Flank. We have no time to waste. Let’s move forward together, for Romania and for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Guvernul Niculescu a trecut astăzi de votul Parlamentului și a fost învestit cu 280 de voturi pentru. Alți 58 de parlamentari au votat împotrivă. Odată cu învestirea Cabinetului Niculescu s-a pus capăt unei crize guvernamentale prelungite în România, care a durat cinci luni și jumătate.

Noul guvern a depus marți seară jurământul, la Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan.

Apoi, întregul Cabinet va ajunge la Palatul Victoria pentru prima ședință de guvern.

Miniștrii au fost audiați luni și marți în comisiile de specialitate și toți au primit avize favorabile.

Cabinetul Niculescu

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacșu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor și infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu – ministrul justiției;

Ștefan-Radu Oprea – ministrul apărării naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială;

Dumitru Chisăliță – ministrul energiei;

Florin-Ionuț Barbu – ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor și pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investițiilor și proiectelor europene;

Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătății;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul educației și cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învățământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii.

Prioritățile Guvernului Niculescu

La pupitrul din plen, premierul a vorbit despre prioritățile mandatului pe care îl începe.

„Mă aflu azi în fața dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Românii au resimțit direct asta, în facturi, șantiere oprite, nesiguranță de la locul de muncă și, mai ales, în voturile lor.

Adevarata miză rămâne dacă România rămâne activă în calcule electorale, delimitări și faimoasele linii roșii sau are ocazia să închidă această etapă, o etapă nefericită a vieții noastre politice”, a spus acesta.

Niculescu a afirmat că a acceptat acest mandat „tocmai pentru că România nu își mai poate permite o criză prelungită și are nevoie de echilibru”.

„Responsabilitatea noastră nu e doar a scoate România dintr-o criză politică, ci să nu pierdem șansa de a îi construi viitorul. Va fi un guvern care aduce bani si investiții în țară, care creează locuri de muncă, care îi va apară pe români”, a mai spus.

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