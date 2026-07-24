Medic psihiatru de la Spitalul „Obregia”, avertisment pentru părinți: „Consumul de cannabis în rândul adolescenților a crescut extraordinar de mult”

„În ultima vreme a crescut extraordinar de mult consumul de cannabis în rândul adolescenților.” Află ce îi determină pe tineri să consume droguri, în zilele noastre.

Madalina Bahrim
Medic psihiatru de la Spitalul „Obregia”, avertisment pentru părinți: „Consumul de cannabis în rândul adolescenților a crescut extraordinar de mult”

Sursă foto: magnific.com

„În ultima vreme a crescut extraordinar de mult consumul de cannabis în rândul adolescenților.” Află ce îi determină pe tineri să consume droguri, în zilele noastre.

Consumul de cannabis în rândul adolescenților a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar percepția că această substanță ar fi lipsită de riscuri este greșită, avertizează dr. George Stercu, medic primar psihiatru la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” din București și șef al Secției 15 Psihiatrie Generală. Potrivit specialistului, cannabisul poate provoca dependență, chiar dacă simptomele sevrajului sunt mai puțin evidente decât în cazul altor droguri.

Medic: „Consumul de cannabis în rândul adolescenților a crescut extraordinar de mult”

Invitat vineri seară la Medika TV, dr. George Stercu a declarat că, în ultima perioadă, consumul de cannabis a devenit tot mai frecvent în rândul adolescenților.

„În ultima vreme a crescut extraordinar de mult consumul de cannabis în rândul adolescenților. Poate ăsta este cel mai frecvent utilizat, ca substanță, care într-adevăr poate că de unii e considerată ca un drog mai slab sau care nu cred că poate da dependență, însă poate da dependență”, a afirmat medicul, conform News.ro.

Acesta a explicat că percepția potrivit căreia cannabisul este mai ușor de controlat este influențată și de faptul că sevrajul nu este la fel de intens ca în cazul altor substanțe.

„Într-adevăr, sevrajul nu este la fel de zgomotos ca la alte substanțe și poate de asta este considerată a fi o substanță care poate fi gestionată mai ușor”, a adăugat specialistul.

De ce ajung adolescenții să consume cannabis

Potrivit dr. George Stercu, motivele care îi determină pe adolescenți să consume cannabis sunt diferite de la un caz la altul.

Medicul spune că unii încep să consume pentru a se integra în grupul de prieteni sau pentru că încearcă să răspundă unor presiuni sociale specifice vârstei.

„De cele mai multe ori, adolescenții ori o fac pentru că văd în jur și vor să fie cel mai de succes adolescent din grup și așa înțeleg ei la momentul respectiv, eronat, ori pentru că au alte probleme, iar asta se întâmplă foarte des”, a explicat acesta.

Anxietatea, bullying-ul și depresia pot favoriza consumul, spune specialistul

Dr. George Stercu atrage atenția că adolescenții sunt vulnerabili din punct de vedere emoțional, iar uneori ajung să consume substanțe în încercarea de a diminua o suferință psihică.

Potrivit medicului, consumul poate apărea în contextul anxietății, al episoadelor depresive, al problemelor de somn sau după experiențe precum bullying-ul.

Specialistul explică și că dezvoltarea creierului este încă în desfășurare în perioada adolescenței.

„Ei practic încep să consume pentru că observă că substanța respectivă le alină o anumită suferință. Spre exemplu, sunt anxioși, au fost victima bullying-ului, au probleme cu somnul, au un episod depresiv sau, în general, tulburări de reglare ale dispoziției. (…) Cortexul prefrontal nu este încă format. Se formează spre 25-30 de ani și în toată perioada asta reglarea emoțiilor este deficitară, iar adolescenții sunt expuși”, a declarat dr. George Stercu.

Medicul subliniază că, în opinia sa, aceste vulnerabilități specifice adolescenței pot favoriza consumul de substanțe, motiv pentru care avertizează că percepția potrivit căreia cannabisul ar fi un drog fără riscuri nu reflectă realitatea clinică.

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3 comentarii

  1. militiei si a statului, sunt parintii.
    Si gena taica, daca un om are gena de hot, betiv sau drogangiu, toti cei enumerati, nu pot face nimic.
    Sa spunem lucrurilor pe nume.

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  2. adica ce vrea sa ne spuna doctoru’… ca militia si „statu” e incapabil sa previna traficul? oh nu, spune-mi ca nu e adevarat

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