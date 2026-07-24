„Vor mai muri copii”. Șeful ATI Neonatal de la „Marie Curie”, avertisment dramatic. Medicul spune că deblocarea a 22 de posturi nu rezolvă criza

Cătălin Cîrstoveanu: „Este o problemă a sistemului. Vor mai muri copii”

Într-o intervenție la Digi24, Cătălin Cîrstoveanu a declarat că situația din secția de terapie intensivă neonatală rămâne critică, în ciuda memorandumului aprobat de Guvern.

Întrebat dacă deblocarea posturilor va rezolva criza, medicul a răspuns că problema este una sistemică și că efectele se vor vedea în continuare.

„Și vor mai muri. Evident că nu se rezolvă”, a spus acesta, adăugând că, în opinia sa, pentru unii aceste cazuri au devenit doar „o statistică”, în timp ce pentru alții reprezintă o realitate dureroasă.

Medicul a susținut că numărul copiilor care au murit în timp ce așteptau un loc la terapie intensivă nu poate fi ignorat.

„Altfel, cum se explică atâția morți pe o listă de așteptare? (…) Eu nu permit să se spună neadevăruri”, a afirmat Cîrstoveanu, citat de Digi24.ro.

Lista copiilor care așteaptă un loc la ATI este dramatic de lungă, cu 150 de decese în șase ani, potrivit medicului

Anterior, într-o altă intervenție la Digi24, șeful Secției ATI Neonatală „Marie Curie”, declara că medicii au creat o listă publică a copiilor care așteaptă un loc la terapie intensivă, pe care au numit-o „lista rușinii și a disperării”.

Potrivit lui Cătălin Cîrstoveanu, în cei șase ani de când funcționează această aplicație, 150 de copii aflați pe lista de așteptare au murit.

Vă amintim că medicul Cătălin Cârstoveanu este nevoit să reducă 5 locuri din cele 27 disponibile pentru că au plecat 7 asistente și nu au fost angajate altele în loc, posturile fiind acum blocate în sistem.

În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 23 iulie 2026, că a avizat memorandumul propus de Ministerul Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi necesare funcționării secției ATI din cadrul spitalului.

Alexandru Nazare a precizat și că aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul „Marie Curie” nu reprezintă o schimbare generală a politicii privind ocuparea posturilor vacante din sectorul public.

Ministrul a făcut diferența între intervențiile punctuale, determinate de situații critice, și solicitările generale de suplimentare a personalului.

„Trebuie să facem o distincție clară între astfel de intervenții punctuale, justificate de o situație absolut critică, și solicitările generale de deblocare a miilor de posturi în sistemul public”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, cazurile care afectează direct siguranța oamenilor și funcționarea serviciilor medicale esențiale trebuie rezolvate cu prioritate, în timp ce deciziile cu impact bugetar mai larg trebuie fundamentate prin analize.

Prezentă la Punctul Roșu în Sănătate, Carmen Mazilu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București a vorbit inclusiv despre situația de la Marie Curie, pe care o numește a fi aproape de nerezolvat.