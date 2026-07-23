UPDATE 14.06: Doctroul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la Spitalul pentru Copii „Marie Curie”, a precizat pentru Antena 3 CNN că unul dintre cei nouă copii care așteptau eliberarea unui loc a decedat.

„De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 pacienți, atunci suntem la maxim”.

Știrea inițilă

„În cursul zilei de ieri s-a refăcut memorandumul pentru această situație de criză de la Marie Curie. A trimis memorandumul în această dimineață, l-am avizat, l-a propus pe ordinea de zi suplimentară a Guvernului și a fost aprobat”, a declarat Alexandru Nazare, după ședința de Guvern.

Potrivit ministrului de Finanțe, există și solicitări de la spitalele din țară pentru deblocarea a 7.600 de posturi. Situația este în analiză la Ministerul Sănătății.

„Pentru toate cele 7.600 de posturi, impactul bugetar este semnificativ. De aceea am rugat Ministerul Sănătății, iar premierul a făcut același lucru în ședința de Guvern de astăzi. Se face o analiză aprofundată asupra cazurilor temeinic justificate, unde putem să facem astfel de aprobări, astfel încât să nu perturbăm deja cheltuielile care sunt cuprinse în bugetul de stat”, a adăugat Nazare.

SURSE Pe ce criterii se vor debloca posturile din Sănătate

Surse guvernamentale au transmis pentru Cotidianul că pentru restul de posturi, Ministerul Sănătății are în sarcină ca până luni să verifice toate solicitările de la spitale. Evaluarea ar urma să fie făcută după două criterii, repsectiv:

Primul criteriu: ponderea cheltuielilor de personal din totalul contractului spitalului cu CNAS; dacă este peste medie, nu se justifică locuri în plus. Al doilea criteriu: în funcție de gradul de ocupare din spitale. În funcție de analiză se vor mai debloca posturi (dacă asta este concluzia analizei).

Șapte asistente au plecat de la Secția ATI a Spitalului „Marie Curie”

Decizia vine după ce șeful Secției ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, dr. Cătălin Cîrstoveanu, a avertizat că secția funcționează în regim de criză. În ultimele luni, șapte asistente au plecat, iar posturile acestora au rămas blocate, ceea ce a determinat conducerea secției să solicite Direcției de Sănătate Publică reducerea temporară a capacității de la 27 la 22 de paturi, pentru a nu pune în pericol viața pacienților.

Medicul a atras atenția că, deși legislația prevede un raport de o asistentă la doi pacienți în secțiile ATI, în prezent o asistentă ajunge să îngrijească până la cinci nou-născuți în perioadele cu concedii. În același timp, între 10 și 30 de bebeluși din întreaga țară se află permanent pe lista de așteptare pentru un loc la Marie Curie, iar noua secție de terapie intensivă, cu încă 20 de paturi, nu poate fi deschisă tot din lipsă de personal.