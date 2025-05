Bolojan, la „coaliția voluntarilor” pentru Ucraina

Președintele interimar Ilie Bolojan va participa sâmbătă, în regim de videoconferință, la Summitul ‘Coaliției de voință’ (Coalition of the Willing), care are loc la Kiev, informează Administrația Prezidențială.

Ucraina va găzdui sâmbătă o reuniune a liderilor din țările așa-numitei ‘coaliții a voluntarilor’ dispuși să-i ofere garanții de securitate prin participarea la o forță de menținere a păcii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, a anunțat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

‘Avem nevoie de această coaliție, iar ea trebuie să fie îndeajuns de puternică pentru a garanta securitatea conform viziunii noastre comune’, a spus Zelenski într-un mesaj video, fără a preciza liderii care vor participa la reuniune.

Președintele ucrainean insistă ca țara sa să adere la NATO, idee exclusă însă de președintele american Donald Trump. În aceste condiții, cu sprijinul în special al premierului britanic Keir Starmer și al președintelui francez Emmanuel Macron, Zelenski încearcă să obțină ca garanție de securitate desfășurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, în cazul în care ar ajunge la un acord de pace cu președintele rus Vladimir Putin.

Franța și Regatul Unit au impulsionat ideea constituirii unei coaliții a țărilor ‘voluntare’ să participe la o asemenea forță cu trupe sau cu alt tip de contribuții. Mai multe summituri la care a fost abordat acest subiect au avut deja loc, fără a fi anunțată până în prezent vreo decizie concretă.

Rusia a transmis deja de mai multe ori că se opune desfășurării pe teritoriul ucrainean a unor trupe din țări NATO sau UE aliate ale Ucrainei și care ar dori astfel să ofere acesteia o formă de garanție de securitate. Moscova descrie o asemenea acțiune drept ‘total inacceptabilă’ și a avertizat că va considera țările participante la această forță ca fiind implicate într-un ‘conflict armat direct’ cu Rusia.