Apel la Comisia Europeană: Daniel Buda cere un răspuns ferm după incidentele repetate cu drone

Buda cere ”un răspuns adecvat”

„România nu este singură în fața agresiunii ruse. În această dimineață, alături de colegii mei din Delegația Partidului Național Liberal din Parlamentul European, am transmis o scrisoare către președinta Comisiei Europene prin care solicităm un răspuns adecvat în urma incidentelor repetate cu drone produse pe teritoriul României”, scrie Buda.

Europarlamentarul atrage atenția că țara noastră se află la frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO și că securitatea cetățenilor români este și securitatea cetățenilor europeni.

”Episoade grave”

„În doar trei zile consecutive, trei drone au fost neutralizate pe teritoriul României. Aceste incidente se adaugă altor episoade grave petrecute în ultimii ani în județele de la granița cu Ucraina. România este frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO. Securitatea cetățenilor români este, în egală măsură, securitatea cetățenilor europeni. De aceea, solicităm Comisiei Europene să prezinte măsurile pe care le are în vedere pentru consolidarea protecției frontierelor externe și pentru sprijinirea României”, a scris Daniel Buda duminică într-o postare pe Facebook.

Rezoluție penteru acțiunile Rusiei

Liberalii vor solicita, de asemenea, Parlamentului European „adoptarea unei rezoluții ferme de condamnare a acțiunilor Rusiei și de sprijin pentru consolidarea securității frontierei estice a Uniunii Europene”, mai arată Buda.

O dronă a fost doborâtă duminică în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Este al treilea incident de acest fel din ultimele 48 de ore, după ce vineri și sâmbătă o dronă a fost doborâtă lângă Padina (Buzău), iar cealaltă la Sfântu Gheorghe (Tulcea).

Vineri, sistemele radar au detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, iar sâmbătă, radarele MApN au detectat o nouă dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au interceptat ținta și au doborât-o într-o zonă nelocuită din apropierea graniței. Duminică, un alt avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă, neutralizând-o la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina.