Bolojan, prima reacție în scandalul Anastasiu

Ilie Bolojan a avut o primă reacția în scandalul în care Dragoș Anastasiu este implicat.

Jurnaliștii publicației Bihoreanul l-au surprins pe premier și l-au întrebat ce părere are.

Bolojan venise împreună cu președintele executiv al UDMR Bihor, Szabo Odon, la sediul Prefecturii Bihor.

„Sigur veți avea, până după amiază, o declarație”, a spus Ilie Bolojan.

Reprezentanții Guvernului au anunțat că Dragoș Anastasiu va susține duminică o conferință de presă la ora 17:00, la Palatul Victoria.

Dragoș Anastasiu a oferit, timp de opt ani, între 2009 și 2017, suma de 784 000 de lei unei doamne inspector ANAF, Angela Burlacu. Anastasiu a fost martor în acest proces și nu a fost inculpat sau condamnat.

DNA a transmis, într-un răspuns la solicitarea G4Media, că Dragoș Anastasiu și Cristian Băciucu au fost martori denunțători în dosarul penal privind-o pe funcționara ANAF.

”În dosarul la care faceți referire, cele două persoane menționate în solicitare au avut calitatea de martori denunțători, motiv pentru care la emiterea rechizitoriului la data de 17 mai 2018, procurorii anticorupție au dispus clasarea față de aceștia în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din Codul de Procedură Penală”, se arată în răspunsul DNA pentru G4Media.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, ca „formă de protecție” pentru una dintre firmele sale. Declarația lui Dragoș Anastasiu a fost consemnată în motivarea Curții de Apel București, în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF, care a fost publicată de Realitatea Plus

Social-democrații s-au delimitat de Anastasiu, dar nu au cerut concret demisia acestuia.

În perioada 2009-2017, companiile vicepremierului Dragoș Anastasiu au mituit un inspector ANAF, arată ancheta DNA.

Anastasiu a recunoscut mituirea angajatei ANAF și nu a fost pus sub acuzare ca urmare a denunțul său.

Dragoș Anastasiu s-a apărat, în prima ieșire publică, afirmând că „am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea”.

Ulterior, Anastasiu a cerut explicații DNA

”În scopul clarificării în spaţiul public a calităţii mele de martor în dosarul privind faptele de corupţie ale unor funcţionari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunţ pe care l-aş fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat şi depus un denunţ, ci am dat declaraţii cu privire la faptele care au avut loc”, a anunțat Anastasiu pe Facebook.