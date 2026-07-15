Disputa privind ora de vară ajunge în Congresul SUA

Dezbaterea privind schimbarea sezonieră a orei revine în prim-plan în Statele Unite, după ce Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea permanentă a orei de vară și eliminarea practicii de a da ceasurile înainte primăvara și înapoi toamna. Inițiativa, cunoscută drept „Sunshine Protection Act”, a fost aprobată cu o majoritate bipartizană și urmează să fie analizată de Senatul american, scrie News.ro.

Potrivit susținătorilor proiectului, schimbarea orei de două ori pe an are efecte negative asupra sănătății populației și perturbă ritmul biologic. Specialiștii invocați de inițiatori susțin că modificarea programului de somn poate duce la oboseală accentuată, scăderea productivității și chiar la creșterea numărului de accidente de muncă și a accidentelor rutiere în zilele imediat următoare schimbării orei. De asemenea, aceștia afirmă că o oră suplimentară de lumină după-amiaza ar încuraja activitățile în aer liber și ar putea avea beneficii economice pentru comerț și turism.

Pe de altă parte, criticii proiectului avertizează că menținerea permanentă a orei de vară ar însemna răsărituri mult mai târzii în timpul iernii. Ei consideră că acest lucru ar putea crea probleme pentru elevii care merg dimineața la școală și pentru persoanele care încep activitatea în primele ore ale zilei, fiind nevoite să se deplaseze pe întuneric.

Proiectul beneficiază de sprijinul președintelui Donald Trump

Proiectul beneficiază de sprijinul președintelui Donald Trump, însă pentru a deveni lege trebuie să fie aprobat și de Senat. O inițiativă similară a trecut de Senat în 2022, însă nu a fost adoptată ulterior de Camera Reprezentanților, astfel că nu a intrat în vigoare. De această dată, susținătorii speră că măsura va parcurge toate etapele legislative și va pune capăt schimbării sezoniere a orei în cea mai mare parte a Statelor Unite.

Subiectul este dezbătut de ani buni în numeroase state, iar sondajele arată că majoritatea americanilor preferă renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an, chiar dacă opiniile sunt împărțite în privința alegerii între ora standard și ora de vară permanentă.

Și în Europa discuțiile privind eliminarea schimbării sezoniere a orei au fost intense. În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la această practică, însă implementarea măsurii a fost amânată, iar statele membre nu au ajuns la un consens privind alegerea între ora standard și ora de vară permanentă.

Schimbarea orei este încă în vigoare

În România, schimbarea orei este încă în vigoare, iar ceasurile se modifică de două ori pe an. Ora de vară începe în ultima duminică din luna martie, când ceasurile se dau înainte cu o oră, iar ora de iarnă revine în ultima duminică din octombrie, când acestea sunt date înapoi. Deși au existat discuții la nivel european privind eliminarea acestui sistem, autoritățile române nu au anunțat până în prezent schimbări, astfel că România continuă să respecte calendarul actual privind trecerea de la ora de iarnă la ora de vară și invers.