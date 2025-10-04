Bucureștiul luat pe sus (foto în articol)

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 21 curți, 5 case, 4 beciuri/subsoluri de la instituțiile publice și agenți economici și de pe 2 străzi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 63 imobile, precum și pentru degajarea a 237 copaci și 4 stâlpi de electricitate prăbușiți, 141 autovehicule fiind avariate. A fost înregistrată 1 victimă conștientă, transportată la spital cu diferite traumatisme (Municipiul București).

Totodată, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe 1 drum național (DN 57A/CS), din cauza căderilor de pietre pe carosabil și a fost blocată temporar pe 1 drum județean (DJ 204B/VN), din cauza unui copac prăbușit pe calea de rulare.

Efecte semnificative au fost înregistrate în municipiul București:

– În sectorul 3, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbușit peste 1 autoturism în care se aflau 2 persoane, în urma căruia a rezultat 1 victimă conștientă, cu traumatisme minore, care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

– De asemenea, 1 copac s-a prăbușit peste 1 autoturism aflat în deplasare, în care se afla 1 persoană pe str. Luică, sector 4. În urma evenimentului, persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.