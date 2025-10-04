Bucureștiul luat pe sus (foto în articol)

Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în data de 03.10.2025, intervalul 07:00 – 21:00, s-au înregistrat efecte în 49 localități din 14 județe (AG, BR, BZ, CS, DJ, DB, GR, HD, IL, IF, OT, PH, TR și VN) și municipiul București, anunță IGSU.
Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 21 curți, 5 case, 4 beciuri/subsoluri de la instituțiile publice și agenți economici și de pe 2 străzi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 63 imobile, precum și pentru degajarea a 237 copaci și 4 stâlpi de electricitate prăbușiți, 141 autovehicule fiind avariate. A fost înregistrată 1 victimă conștientă, transportată la spital cu diferite traumatisme (Municipiul București).
Totodată, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe 1 drum național (DN 57A/CS), din cauza căderilor de pietre pe carosabil și a fost blocată temporar pe 1 drum județean (DJ 204B/VN), din cauza unui copac prăbușit pe calea de rulare.
Efecte semnificative au fost înregistrate în municipiul București:
– În sectorul 3, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbușit peste 1 autoturism în care se aflau 2 persoane, în urma căruia a rezultat 1 victimă conștientă, cu traumatisme minore, care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.
– De asemenea, 1 copac s-a prăbușit peste 1 autoturism aflat în deplasare, în care se afla 1 persoană pe str. Luică, sector 4. În urma evenimentului, persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
nu ar fi treaba primariilor sa depisteze si sa aiba grija de copacii cu probleme?
Copacu cu lemnul un pic mai tare socul. Cine-a hotărît așa? Ca slujbaj a celor din spatele statului rar ești vinovat dacă păgubiții-s oamenii.
Trebuie să ne luăm instituțiile-napoi și, dacă sînt prea putrede, refăcute din temelii.