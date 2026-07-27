România, cea mai mare scădere a ratei de economisire din UE

Rata de economisire a gospodăriilor din România a scăzut cu 5,3 puncte procentuale în primul trimestru din 2026, arată datele Eurostat. Este cea mai mare reducere din statele UE. În același timp, România a înregistrat cea mai mare creștere a ratei investițiilor gospodăriilor.

România se află pe primul loc în privința reducerii, cu un declin de 5,3 puncte procentuale. Urmează Grecia, cu o scădere de 3,7 puncte, și Austria, cu 2,5 puncte. La polul opus, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Ungaria. Rata de economisire a gospodăriilor maghiare a urcat cu 3,4 puncte procentuale.

La nivelul întregii UE, rata de economisire a crescut cu 0,2 puncte procentuale. În zona euro, indicatorul a rămas neschimbat, la 14,3%.

Venitul disponibil al gospodăriilor din România a scăzut

Venitul disponibil brut al gospodăriilor din România s-a redus cu 8,1% față de trimestrul anterior. Cheltuielile pentru consum individual au scăzut cu 0,5%. În schimb, formarea brută de capital fix a crescut cu 11,2%. Indicatorul include investițiile realizate de gospodării, în special cele legate de locuințe.

Evoluția a dus la o creștere cu 2,2 puncte procentuale a ratei investițiilor gospodăriilor din România. Este cel mai mare avans dintre țările analizate de Eurostat. Grecia a înregistrat cea mai mare scădere a rate investițiilor, de 0,7 puncte procentuale.

Veniturile au stagnat în zona euro

În primul trimestru din 2026, venitul real pe cap de locuitor a rămas stabil în zona euro. În trimestrul anterior crescuse cu 0,2%. Consumul real pe cap de locuitor a stagnat, după un avans de 0,5% la finalul anului trecut.

În întreaga Uniune Europeană, venitul real pe cap de locuitor a crescut cu 0,1%. Consumul a scăzut însă cu 0,2%.

Potrivit Eurostat, veniturile gospodăriilor au fost susținute de salarii și de prestațiile sociale. Impozitele, contribuțiile sociale și veniturile nete din proprietăți au avut un efect negativ.

Rata investițiilor gospodăriilor a scăzut cu 0,1 puncte procentuale atât în UE, cât și în zona euro. Datele provin din conturile sectoriale trimestriale publicate de Eurostat și Banca Centrală Europeană.

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