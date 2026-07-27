Carne de tun pentru Ucraina: înțelegere ”win-win” între Putin și Coreea de Nord

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Moscova intenționează să aducă încă 30.000 de militari din Coreea de Nord pentru a lupta alături de forțele ruse în războiul declanșat de Kremlin împotriva Ucrainei, relatează Politico.

„Vedem, de asemenea, cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord. Rusia vrea să primească încă 30.000 de militari din Coreea de Nord”, a spus Zelenski într-un mesaj său vide, pe 25 iulie. ”Din luna iunie, în regiunea Voronej din Rusia se desfășoară pregătiri pentru primirea acestora”.

Kievul avertizează: Rusia transferă experiență militară

Zelenski a că desfășurarea de militari nord-coreeni și furnizarea de echipamente pentru lansarea rachetelor nu reprezintă o amenințare doar pentru Ucraina.

”Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să ducă un război, să-și îmbunătățească armamentul și să dobândească experiență reală de luptă”, a declarat președintele ucrainean. El a adăugat: „Acest lucru reprezintă o amenințare pentru toți oamenii din Asia aflați în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene”.

Coreea de Nord își reafirmă sprijinul pentru Rusia

Ministrul nord-coreean de externe, Choe Son Hui, a întreprins o vizită la Moscova cu câteva zile în urmă și a fost primit de președintele Vladimir Putin. Cu această ocazie, agenția de presă nord-coreeană KCNA a relatat că sprijinul Phenianului pentru „întreaga politică internă și externă a Federației Ruse” este ”de neclintit”.

Coreea de Nord este unul dintre cei mai importanți susținători ai Moscovei. Phenianul a participat deja anul trecut la războiul Rusiei împotriva Ucrainei cu până la 15.000 de militari. Trupele nord-coreene au sprijinit forțele ruse în recucerirea unor teritorii controlate de Ucraina, în cadrul unei ofensive surpriză în apropiere de Kursk. Potrivit unor estimări neconfirmate oficial, cel puțin 2.000 de militari nord-coreeni și-ar fi pierdut viața.

În schimb, Rusia furnizează Coreei de Nord – o țară în mare parte izolată pe plan internațional – sprijin financiar, tehnologie militară, precum și alimente și resurse energetice. Conform unor surse sud-coreene, aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni ar fi fost uciși în luptele din Ucraina.

O înțelegere ”win-win” între Rusia și Coreea de Nord

”Această afirmație a lui Zelenski destul de plauzibilă”, a declarat, pentru publicatia din Hong Kong South China Morning Post. Oh Gyeong-seob, politolog specializat în Coreea de Nord și cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională. ”Ar fi o înțelegere avantajoasă pentru ambele țări”. Un flux constant de militari nord-coreeni ieftini trimiși pe front i-ar oferi Rusiei „o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a recruta soldați, în timp ce Phenianul primește în schimb bani și tehnologie militară”.

Putin l-a invitat pe Kim Jong-un la Moscova după semnarea, în iunie 2024, a unui tratat de parteneriat strategic care include cooperare militară și o clauză de apărare reciprocă. Potrivit profesorului South China Morning Post, un nou contingent nord-coreean în Rusia ar putea fi justificat prin acest acord. Phenianul ar profita de instabilitatea globală pentru a-și consolida statutul de putere nucleară și pentru a obține tehnologie militară rusă avansată, inclusiv experiență în utilizarea dronelor, a sistemelor satelitare și a informațiilor de luptă.

Un mesaj strategic costisitor pentru Kim Jong-un

Analiștii avertizează că pierderile mari ale trupelor nord-coreene sau lipsa unei victorii ruse decisive ar putea afecta poziția lui Kim Jong-un. Unii experți nu cred că un nou val de militari nord-coreeni este iminent, susținând că Phenianul și-ar fi îndeplinit deja obligațiile prin sprijinul acordat Rusiei în regiunea Kursk. În schimb, trupele nord-coreene ar putea fi folosite pentru operarea artileriei și rachetelor sau pentru securitatea din spatele frontului. Potrivit altor analiști, desfășurarea ar transmite un mesaj de descurajare către SUA, Coreea de Sud și Japonia.