Crescătorii de oi cer joi în stradă demisia conducerii ANSVSA și reluarea exporturilor

Aproximativ 5.000 de crescători de oi vor protesta joi, 30 iulie, în fața ANSVSA și a Guvernului României. Oierii sunt revoltați de blocarea exporturilor din cauza Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și cer demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Stefan Lupu - Reporter special
Crescătorii de oi cer joi în stradă demisia conducerii ANSVSA și reluarea exporturilor

Aproximativ 5.000 de crescători de oi vor protesta joi, 30 iulie, în fața ANSVSA și a Guvernului României. Oierii sunt revoltați de blocarea exporturilor din cauza Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și cer demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Aproximativ 5.000 de crescători de oi din întreaga țară sunt așteptați joi, 30 iulie, la un protest de proporții în Capitală. Aceștia își vor exprima nemulțumirile în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și a Guvernului României, denunțând blocarea exporturilor de ovine pe fondul gestionării defectuoase a Pestei Micilor Rumegătoare (PMR). Oierii cer măsuri urgente, compensarea pierderilor uriașe și demiterea imediată a celor considerați responsabili pentru această criză.

Traseul protestului

Acțiunea de protest este organizată de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Corbu Vaslui, împreună cu Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Voiniceni, beneficiind și de susținerea fermă a Federației Romovis. Conform declarației prealabile depuse la Primăria Municipiului București, manifestația se va desfășura pe parcursul întregii zile, în intervalul orar 10:00 – 19:00, scrie news.ro.

Protestatarii se vor reuni inițial în Piața Presei Libere, chiar în fața sediului central al ANSVSA. De acolo, participanții vor porni într-un marș autorizat pe traseul Șoseaua Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Piața Victoriei. Punctul culminant și final al manifestației va fi în fața Palatului Victoria, sediul Guvernului României, unde fermierii speră să obțină un dialog direct cu reprezentanții Executivului.

Lista revendicărilor. Despăgubiri, demisii și deblocarea piețelor

Documentul oficial înaintat autorităților cuprinde o listă detaliată de revendicări menite să salveze sectorul zootehnic de la colaps. Pe primul loc se află solicitarea de deblocare imediată a exporturilor de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice, care au atins deja pragul critic de 128 de milioane de euro. Fermierii atrag atenția că prelungirea carantinei interne de 30 de zile, instituită de ANSVSA pe 8 iulie, va agrava iremediabil situația.

Totodată, un punct nevralgic al protestului este solicitarea demisiei președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, cerere care revine pe tapet de fiecare dată când există nemulțumiri în rândul fermierilor și a crescătorilor de ovine și caprine. Crescătorii cer eliberarea din funcție a tuturor persoanelor vinovate de gestionarea haotică a crizei. Pe lângă acestea, oierii solicită plata urgentă a despăgubirilor în termen de maximum 30 de zile, suportarea costurilor pentru vaccinarea împotriva antraxului exclusiv de către stat, măsuri concrete pentru protejarea fermelor de atacurile faunei sălbatice și implementarea unei strategii de creștere a competitivității sectorului ovin.

Credibilitatea României pe plan extern, pusă sub semnul întrebării

Situația critică a ajuns inclusiv pe masa oficialilor de la Bruxelles. Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a purtat discuții recente cu Olivér Várhelyi, Comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, în încercarea de a ridica restricțiile impuse României și de a obține compensații europene pentru fermieri. Oficialul român a lansat un avertisment dur la adresa conducerii sanitar-veterinare:

„Autoritatea Sanitar-Veterinară din România trebuie să recâștige credibilitatea pierdută în fața Comisiei Europene și să prezinte un plan concret și aplicabil pentru combaterea bolilor la ovine și caprine și să reconstruiască un sistem funcțional de control.” – Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii

În acest context tensionat, reprezentanții ROMOVIS au somat ANSVSA să prezinte public, de urgență, demersurile întreprinse și un calendar clar de acțiuni pentru gestionarea focarelor de PMR. Fermierii se tem că discuțiile cu autoritățile europene ar putea fi amânate până în toamnă din cauza perioadei de concedii, o întârziere care ar fi fatală pentru exporturile românești de animale vii.

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