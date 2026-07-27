Europa sub foc: cel mai mare val de evacuări de după Al Doilea Război Mondial

Incendiile din Europa de sud-vest, în special Franța și Spania, au dus la evacuarea a peste 300.000 de persoane au fost evacuate, scrie The Guardian. Frankfurter Allgemeine Zeitung subliniază că, având în vedere că peste 220.000 de persoane au fost evacuate în sud-vestul Franței, țara se confruntă în prezent cu ”cel mai mare exod de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace”.

Franța cere sprijin european

2.500 de pompieri francezi sunt mobilizați, alături de 1.500 de militari și 1.200 de polițiști și jandarmi. Președintele Emmanuel Macron ”a solicitat ajutorul Uniunii Europene”, precizează Die Zeit. ”Avionul militar de transport A400M, dezvoltat în comun cu Germania, a fost rapid adaptat pentru lupta împotriva incendiilor și a lansat, pe 25 iulie, pentru prima dată, 20 de tone de agent chimic de stingere peste un incendiu din apropiere de Lacanau. Această capacitate de 20 de tone este echivalentă cu cea a trei avioane Canadair sau a două avioane Dash, un alt tip de bombardier utilizat pentru aruncarea apei”.

În Europa, Germania a promis ajutor, iar Portugalia, Suedia, Republica Cehă, România și Elveția au trimis pompieri și avioane. Autoritățile franceze sunt angajate într-o ”cursă contra cronometru” pentru a încerca să oprească incendiile înainte de noul episod de caniculă care se anunță în zilele următoare, avertizează Éric Brocardi, purtător de cuvânt al pompierilor francezi, citat de The Guardian.

Începând de miercuri, în Franța sunt așteptate temperaturi cuprinse între 35 și 40 de grade Celsius. Căldura va afecta în special jumătatea vestică a țării, unde incendiile continuă să facă ravagii.

Bordeaux: „Nu mai putem respira”

Bordeaux nu este „încă în pericol imediat, însă mirosul a ajuns deja în oraș. ”Mirosul este insuportabil, nu mai putem respira”, a declarat Ira Szmuk, o locuitoare din centrul orașului Bordeaux, pentru cotidianul britanic The Independent. ”După-amiaza și seara, vântul aduce tot fumul spre oraș, astfel încât nu mai putem ieși afară. Facem tot ce avem de făcut dimineața, iar apoi ne închidem în case”.

Spania: oameni care au pierdut totul

În Spania, un incendiu de proporții uriașe devastează vestul regiunii Madrid. Locuitorii au fost nevoiți să plece în grabă. În centrele de cazare de urgență, predomină tristețea celor care au pierdut totul. ”Totul a ars, era o casă mare cu o mică grădină foarte frumoasă. Avea și o piscină și totul a fost distrus de foc”, se plânge o locuitoare din regiunea Madrid, într-o declarație pentru televiziunea publică RTVE.

Europenii devin potențiali refugiați climatici

”Aceste incendii ne cutremură pentru că lovesc în ceea ce credeam că este de neclintit: casa noastră, peisajul copilăriei noastre și certitudinea că putem rămâne acolo unde am ales să trăim”, a scris, pe 26 iulie, La Libre Belgique într-un editorial intitulat ”Infernul”. ”Până de curând, expresia «refugiați climatici» se referea la populații îndepărtate, alungate de creșterea nivelului apelor, secetă sau deșertificare. Și în Europa, mediul nostru poate deveni, în doar câteva ore, de nelocuit. Și noi suntem potențiali refugiați climatici, observă cotidianul belgian. Schimbările climatice nu mai sunt o curbă pe un grafic sau un termen-limită pentru anul 2050. Ele au intrat deja în casele noastre”.