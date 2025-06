Burleanu: Matematic avem în continuare șanse

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, marți, la finalul Adunării Generale a FRF, că este încrezător că selecționerul Mircea Lucescu va face tot posibilul ca naționala României să păstreze șansele de calificare la Cupa Mondială din 2026.

”Domnul Mircea Lucescu, așa cum l-am cunoscut de-a lungul timpului, nu doar de când este sub contract cu Federația Română de Fotbal și selecționer, este un om foarte determinat, care își dorește să reușească, un om care se pune în slujba proiectului pe care îl manageriază și face tot ceea ce poate pentru a-și îndeplini acel obiectiv. Astfel încât și astăzi am aceeași garanție că domnul Mircea Lucescu împreună cu stafful tehnic va face tot ceea ce este posibil ca în continuare să păstrăm acest vis de a merge la Campionatul Mondial. Un antrenor cu experiența lui Mircea Lucescu are aceste abilități de a-i duce pe jucători noștri la un alt nivel. Am câștigat o grupă de Liga Națiunilor anul trecut cu maximum de puncte. Vă asigur că spiritul există. Ceea ce a făcut diferența în ultimii ani a fost spiritul de sacrificiu, chiar dacă jucătorii noștri nu evoluează la un nivel competitiv în Europa, așa cum o fac jucătorii austrieci cu care am jucat acum câteva zile. Trebuie să recunoaștem acest lucru, dar în același timp jucătorii noștri au un potențial foarte mare de creștere, de dezvoltare în lunile următoare și în anii următori”, a declarat Burleanu.

Oficialul FRF a recunoscut că Austria a avut un joc superior României la meciul de sâmbătă din preliminariile CM, dar s-a arătat încrezător că ”tricolorii” se vor impune cu Cipru, marți seara, pe Arena Națională.

”Cu siguranță ne-am fi dorit să avem un rezultat pozitiv cu Austria, dar în același timp trebuie să recunoaștem că Austria a fost echipa mai bună decât a noastră, care a practicat un joc mai bun decât al nostru. Și din păcate suntem în această situație, astfel încât ne uităm cu mare încredere, determinare și speranță către viitor și vom face tot ce este posibil să câștigăm acest meci cu Cipru, pentru a putea până în septembrie să putem recupera toți jucătorii care nu sunt apți din punct de vedere medical în această seară”, a spus Burleanu.

”Matematic avem în continuare șanse la locul întâi, dar în continuare trebuie să ne luptăm și pentru un loc doi în această grupă, pentru că locul doi de pe traseul acestei campanii de calificare este oarecum mai bun decât locul asigurat în urma câștigării grupei de Nations League. Vom lupta până la capăt, asta e singura abordare pe care o poți avea. Și atât timp cât vom avea șanse reale de a ne adjudeca locul întâi, trebuie să o facem”, a adăugat președintele FRF.

Echipa națională de fotbal a România întâlnește selecționata Ciprului, marți, de la ora 21:45, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Sâmbătă, România a fost învinsă de reprezentativa Austriei cu scorul de 2-1, pe Ernst-Happel-Stadion din Viena.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.