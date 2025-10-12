Bursa a ajuns la pământ după o postare a lui Trump

O singură postare pe reţelele sociale a fost suficientă pentru a şterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieţei americane, vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu noi tarife uriaşe la importuri, relatează CNBC.

Înaintea mesajului publicat la ora 10:57 (ora locală) pe platforma Truth Social, indicele S&P 500 se afla la mai puţin de două puncte de un nou record istoric. Câteva ore mai târziu, acesta închidea ziua cu o scădere de 2,7%, cea mai mare din aprilie, când pieţele au fost lovite de valul de vânzări provocat de anunţul privind creşterea taxelor vamale la nivel global.

”Una dintre politicile pe care le calculăm în acest moment este o creştere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite ale Americii”, a scris Trump în postarea sa, acuzând Beijingul că devine ”foarte ostil” şi că ţine lumea ”ostatică” prin controlul său asupra metalelor rare – esenţiale pentru industria tehnologică şi de apărare.

Reacţia pieţelor a fost imediată: Nasdaq Composite a pierdut 3,56%, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 879 de puncte (−1,9%), iar indicele Russell 2000 al companiilor mici a înregistrat un declin de 3%. În total, 424 dintre cele 500 de companii incluse în S&P 500 au închis ziua pe minus.

Cele mai afectate au fost acţiunile din sectorul tehnologic: Nvidia a pierdut 5%, AMD aproape 8%, Apple 3%, iar Tesla 5%.

Investitorii s-au grăbit să reducă expunerea pe fondul temerilor că noi tarife ar putea afecta lanţurile de aprovizionare şi ar provoca o reacţie dură din partea Chinei.

”Pieţele se temeau de un asemenea scenariu, dar sperau că Trump şi Xi Jinping se vor întâlni la summitul APEC pentru a detensiona relaţiile. Acum, acea perspectivă pare incertă”, au declarat analişti citaţi de CNBC.

După închiderea pieţelor, Trump a amplificat presiunea, anunţând că intenţionează să impună tarife de 100% pentru toate produsele chineze ”peste nivelul actual” şi controale la export pentru ”orice software critic”, măsuri care ar putea lovi direct liderii din domeniul inteligenţei artificiale, precum Nvidia.

Totuşi, unii analişti consideră că reacţia ar putea fi exagerată şi că acest episod reprezintă o nouă tactică de negociere.

”Este posibil să fie doar o mişcare strategică. Am mai văzut astfel de reacţii bruşte urmate de reveniri spectaculoase”, a spus Jay Woods, strateg-şef la Freedom Capital Markets.

În ciuda vânzărilor masive, scăderea de vineri a readus indicele S&P 500 doar la cel mai redus nivel al ultimei luni. Bilanţul anual rămâne pozitiv, cu o creştere de peste 11%, susţinută de valul de investiţii în companiile de inteligenţă artificială.