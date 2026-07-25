Cele mai frecvente escrocherii turistice din Europa și metode eficiente de prevenție

Țările cu cele mai multe escrocherii și poziția României

Cele mai vizate zone sunt, de regulă, marile atracții turistice din țări precum Italia (Napoli, Roma, Veneția), Franța (zona Parisului), Spania (Barcelona, Madrid), Cehia (Praga) și Ungaria (Budapesta). Conform indicelui criminalității Numbeo pentru prima jumătate a anului 2026, la nivel european, Marsilia conduce clasamentul negativ, urmată de Birmingham și Grenoble.

În ceea ce privește România, Constanța înregistrează cel mai ridicat indice de criminalitate (46,0), devansând orașe precum Craiova (40,8), Iași (34,78), București (28,4), Timișoara (25,8) și Brașov (25,4). La polul opus, Cluj-Napoca este considerat cel mai sigur oraș românesc, având cel mai bun indice de siguranță (77,5) și cea mai redusă criminalitate.

Cele mai comune escrocherii turistice

Escrocii folosesc diverse tactici ingenioase pentru a distrage atenția. Una dintre cele mai întâlnite este oferirea de cadouri nesolicitate, cum ar fi brățările prieteniei sau obiectele religioase, urmată de presiuni agresive pentru o „donație”. O altă metodă implică petițiile false, unde turiștii sunt rugați să semneze pentru o cauză nobilă, timp în care li se cer bani sau sunt buzunăriți de complici, notează libertatea.ro.

În marile orașe, unii infractori pozează în polițiști în civil, arătând o insignă falsă și cerând portofelul victimei pentru a verifica existența unor pretinse „bancnote false”. De asemenea, taximetriștii abuzivi refuză pornirea aparatului de taxat sau aleg rute intenționat mai lungi, o practică des întâlnită în preajma aeroporturilor. Alte capcane clasice includ vărsarea accidentală a unui lichid pe hainele turistului pentru a-l distrage în timp ce este furat, sustragerea rapidă a telefoanelor de pe mesele teraselor de către hoți pe scutere, sau înșelătoriile la schimbul de bani, unde restul este oferit intenționat greșit cu bancnote mai mici sau ieșite din uz.

Pașii de urmat dacă ai fost victima unei înșelătorii

Dacă, din nefericire, ai căzut victimă unui escroc, reacția rapidă este cea mai importantă. Primul pas este blocarea imediată a cardurilor bancare din aplicație sau sunând la banca emitentă. Urmează depunerea unei plângeri la poliția locală pentru a obține un raport oficial, document absolut necesar ulterior.

În cazuri grave, se recomandă contactarea ambasadei sau consulatului României pentru asistență de urgență, mai ales dacă actele de identitate au fost pierdute. Este esențial să păstrezi toate dovezile (chitanțe, capturi de ecran, descrieri ale persoanelor implicate) și să contactezi firma de asigurări pentru a depune o cerere de despăgubire, în cazul în care deții o asigurare de călătorie activă care acoperă astfel de evenimente.

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