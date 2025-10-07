Călin Georgescu: Ce îți pot face niște păgâni?

Ploaia abundentă nu i-a ținut departe de preferatul lor pe susținătorii lui Călin Georgescu. Aceștia au venit în număr mare la Buftea pentru a-i fi aproape fostului candidat la prezidențiale în momentul în care a ieșit din sediul Poliției unde a semnat controlul judiciar.

„Ce îți pot face niște păgâni? Așa mână de viteji se transformă în oastea poporului, acesta este sentimentul pe care îl am. Însă, vedeți, respectul unui popor izvorăște din respectul și ordinea relației sale cu Dumnezeu. Asta demonstrează oamenii astăzi. Este chipul Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. Și un conducător de națiune are datoria să fie oglindă demnă a acestei imagini.

Dar în momentul în care în fruntea țării ajunge ilegitim cineva care pângărește, care batjocorește această imagine demnă, atunci întreg poporul este umilit, sărăcit și dezorientat.

Eu spun că astăzi țara stă să cadă și că statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică. Țara va reînvia și își va reveni, își va recăpăta demnitatea de altădată prin atitudinea noastră creștină, fermă, având iertarea, numai iertarea în față. Doar cu Dumnezeu putem mai mult!” a declarat Călin Georgescu în fața jurnaliștilor.