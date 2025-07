Când își va reveni economia. Calcul făcut de ministrul Finanțelor

Am încredere că avem ingredientele să reușim într-o perioadă relativ scurtă, până la sfârșitul anului viitor, să întoarcem această situație dificilă economic și să regenerăm economia, a declarat vineri seara ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Antena 1.

‘Eu cred că avem resursele, avem ingredientele să reușim într-o perioadă relativ scurtă, până la sfârșitul anului viitor, să întoarcem această situație dificilă economic și să regenerăm economia, să o facem mai puternică, pentru că am mare mare încredere în economia României și în capacitatea românilor de a se mobiliza. Trebuie să gândim că acest efort trebuie făcut împreună și înțeleg că n-au încredere, înțeleg că au fost dezamăgiți și înțeleg că vor să vadă lucruri concrete, raportate la modul în care reducem cheltuielile și aceste lucruri se vor întâmpla și o să recâștigăm încrederea românilor din acest punct de vedere’, a precizat ministrul.

El a susținut, de asemenea, că are încredere că la Consiliul Miniștrilor de Finanțe din UE de săptămâna viitoare (8 iulie, n.r.) România va primi un semnal pozitiv că nu mai sunt suspendate fondurile și că se poate începe renegocierea PNRR.

‘Am mare încredere că în consiliu de săptămâna viitoare vom depăși această situație, vom primi un semnal pozitiv că nu mai sunt suspendate fondurile, că putem începe renegocierea PNRR-ului, să obținem cât mai multe împrumuturi din ce aveam inițial și bineînțeles, în august, vom menține ratingul. De acum încolo nu doar să ne luptăm să ne menținem ratingul, să conștientizăm că trebuie să ne luptăm permanent să creștem ratingul, pentru că o dată crescut ratingul țării, scad dobânzile mediului privat și atunci privații, tot mediul de business din România se poate dezvolta mai ușor, dar nu îi ajutăm noi statul pentru că nu luptăm suficient să creștem ratingul’, a mai precizat acesta.

Potrivit sursei citate, pachetul de măsuri fiscale propus recent acoperă necesarul pentru acest moment, multe măsuri au efecte în bugetul anului următor iar efortul trebuie continuat. Nazare susține, astfel, că economia românească trece prin unul dintre cele mai critice momente și odată ce țara va depăși acest moment trebuie recuperat deficitul de încredere acumulat.

Cu privire la evaziunea fiscală și deficitul de colectare, șeful de la Finanțe a reafirmat că la ANAF este nevoie de o altă atitudine și, mai ales, de o asistență reală acordată contribuabililor, pentru că nu este normal ca instituția să nu ghideze pe nimeni atunci când i se cere ajutorul. Nazare spune că Fiscul trebuie să acționeze, pe baza unei analize de risc, acolo unde cu adevărat se pot recupera sume mari de bani.

‘Eu vreau să vă spun că am făcut o evaluare. Arieratele recuperabile ale Fiscului erau undeva la 38,5 miliarde la momentul preluării mandatelor. Acestea au crescut numai de la începutul anului cu în jur de un miliard. Trebuie să vedem cum reducem acest stoc de arierate care este imens și, bineînțeles, ANAF trebuie să înceapă să-și facă treaba. Conducerea a fost schimbată acum două zile. Am încredere că își va face treaba și va începe să lucreze într-un cu totul alt ritm și să se ocupe de lucrurile importante. Prețurile de transfer, o regândire a modului în care funcționează și o regândire a modului în care se controalele, la fel și Antifrauda. Deci avem nevoie de o cu totul altă atitudine a ANAF și, în plus de asta, o asistență reală. Nu se poate ANAF să nu răspundă la absolut nimic, la absolut nicio cerere, să nu ghideze pe nimeni când are nevoie de ajutor. Nu se poate. Digitalizarea e foarte întârziată, dar sperăm că până la jumătatea anului viitor se vor vedea rezultate și o vom finaliza până la sfârșitul anului 2026’, a mai precizat Alexandru Nazare.

Pe de altă parte, ministrul Finanțelor a reamintit că în această vară urmează un nou pachet de măsuri însă a atenționat că o reorganizare făcută așa cum trebuie durează două-trei luni, având în vedere că este necesară o eficientizare a autorităților și agențiilor.

‘Pachetul doi a fost anunțat pentru această vară de prim-ministrul Ilie Bolojan. Aici trebuie să fim foarte onești și direcți cu oamenii. Orice reorganizare care e făcută ca la carte durează două-trei luni fiecare. Plus că trebuie să și gândim foarte bine cum le facem, nu în sensul de tăiere efectivă, în sensul de eficientizare a respectivelor autorități, instituții, agenții. De unele nu mai avem nevoie. De unele avem nevoie dar într-o cu totul altă formă, altele pot fi comasate. Adică avem nevoie de o viziune la capătul căreia să avem un stat mult mai eficient și mai suplu’, a precizat ministrul Finanțelor.

Nazare a anunțat, anterior, că la ședința de Guvern de vineri a fost dezbătut și avizat primul pachet de măsuri fiscale care va fi depus rapid în Parlament pentru asumarea răspunderii cel târziu marți, chiar în ziua reuniunii ECOFIN.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de Guvern, proiectul de lege reglementează unele măsuri fiscal-bugetare pentru stabilizarea finanțelor publice, prin limitarea cheltuielilor permanente, pe de o parte, și, pe de altă parte, prin creșterea veniturilor, astfel încât să se poată susține, din fonduri publice, finanțarea tuturor categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor.

‘Prin acest pachet de măsuri se urmărește atingerea următoarelor obiective: reducerea țintei de deficit bugetar de la 9,3% și realinierea pe traiectoria de ajustare, în vederea respectării angajamentelor asumate în Planul Fiscal Bugetar pe 7 ani, recâștigarea încrederii investitorilor și evitarea retrogradării din perspectiva ratingului de țară, evitarea suspendării fondurilor europene și continuarea implementării proiectelor de infrastructură și de dezvoltare, realizarea reformei fiscale în vederea evaluării pozitive de către Comisia Europeană și posibilitatea încasării banilor din Cererea de Plată numărul 4, suma reprezentând cel mai important aport la bugetul de stat, proiecția prevăzută fiind de 2.680 miliarde de euro brut, respectiv 0,7% din PIB’, se precizează în comunicat.

Executivul menționează că pachetul de măsuri fiscal-bugetare cuprinde două componente. Este vorba despre măsuri pentru creșterea veniturilor, cu un impact bugetar suplimentar estimat de 9,5 miliarde lei în 2025 (0,5% din PIB) și 35 miliarde lei în 2026 (1,71% din PIB) și măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare și neintrarea în vigoare a unor cheltuieli suplimentare, unde se estimează o reducere a cheltuielilor bugetare cu 1,25 miliarde lei în 2025 (0,06%), respectiv 57,3 miliarde lei în 2026 (2,82% din PIB).

Printre măsurile fiscal-bugetare incluse în proiectul de lege publicat joi de Ministerul Finanțelor se numără majorarea cotei standard de TVA de la 19 la 21% și a cotelor reduse de la 5% și 9% la 11%, creșterea accizelor, majorarea de la 10% la 16% a impozitului pe dividende și un impozit suplimentar pentru bănci. Proiectul prevede, de asemenea, creșterea taxării în domeniul jocurilor de noroc dar și plata contribuției sociale pentru pensiile mai mari de 3000 de lei, pentru suma care depășește acest plafon.

Pachetul fiscal pregătit de Guvernul României a primit aviz negativ de la Consiliul Economic și Social (CES), care nu va afecta adoptarea lui, în condițiile în care Guvernul își va asuma răspunderea. Avizul CES este unul pur consultativ.