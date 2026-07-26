NATO, după ce România a doborât a treia dronă: „Avioanele F-16 acționează sub comanda Alianței, suntem pregătiți 24/7”

Alianța Nord-Atlantică a reacționat, duminică, la solicitarea Antena 3 CNN.

„Putem confirma că un avion de vânătoare F-16 românesc a doborât o dronă deasupra spațiului aerian românesc duminică dimineață”, se arată într-o reacție oficială a Alianței Nord-Atlantice.

De asemenea, NATO mai precizează că ”este în desfășurare o anchetă și că Alianța este în strânsă legătură cu autoritățile române, fiind pregătită și să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24/7, pentru a ne proteja teritoriul și popoarele”, se mai arată în reacția transmisă.

Un mesaj RO-Alert a apărut pe telefoane în jurul orei 10.12, locuitorii fiind notificați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian și sfătuindu-i să se adăpostească.

Primul anunț oficial privind doborârea dronei

”Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a scris președintele pe X.

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 26, 2026

Doborâtă la 5 minute de la detectare

Potrivit ministrului apărării, Radu Miruță, drona a fost doborâtă la 5 minute de la detectare.

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate. Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.

Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români. Siguranța României nu se apără cu sloganuri.

Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol. Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, a scris pe Facebook Radu Miruță, ministru interimar al Apărării.

Premierul Ilie Bolojan a condamnat, la rândul său, încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă. Bolojan a calificat incidentul drept inacceptabil.

„Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan.