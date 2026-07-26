NATO, după ce România a doborât a treia dronă: „Avioanele F-16 acționează sub comanda Alianței, suntem pregătiți 24/7”

NATO precizează că o anchetă se află în desfășurare și este în strânsă legătură cu autoritățile române, fiind pregătită să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene.

Liliana Vornicu
NATO, după ce România a doborât a treia dronă: „Avioanele F-16 acționează sub comanda Alianței, suntem pregătiți 24/7”

NATO precizează că o anchetă se află în desfășurare și este în strânsă legătură cu autoritățile române, fiind pregătită să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene.

O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Este al treilea incident de acest fel din ultimele 48 de ore, după ce vineri și sâmbătă o dronă a fost doborâtă lângă Padina (Buzău), iar cealaltă la Sfântu Gheorghe (Tulcea).

Alianța Nord-Atlantică a reacționat, duminică, la solicitarea Antena 3 CNN.

„Putem confirma că un avion de vânătoare F-16 românesc a doborât o dronă deasupra spațiului aerian românesc duminică dimineață”, se arată într-o reacție oficială a Alianței Nord-Atlantice.

De asemenea, NATO mai precizează că ”este în desfășurare o anchetă și că Alianța este în strânsă legătură cu autoritățile române, fiind pregătită și să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24/7, pentru a ne proteja teritoriul și popoarele”, se mai arată în reacția transmisă.

Un mesaj RO-Alert a apărut pe telefoane în jurul orei 10.12, locuitorii fiind notificați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian și sfătuindu-i să se adăpostească.

Primul anunț oficial privind doborârea dronei

”Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a scris președintele pe X.

Doborâtă la 5 minute de la detectare

Potrivit ministrului apărării, Radu Miruță, drona a fost doborâtă la 5 minute de la detectare.

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate. Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.

Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români. Siguranța României nu se apără cu sloganuri.
Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol. Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, a scris pe Facebook Radu Miruță, ministru interimar al Apărării.

Premierul Ilie Bolojan a condamnat, la rândul său, încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă. Bolojan a calificat incidentul drept inacceptabil.

„Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan.

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5 comentarii

  1. @ Un articol despre ”colaborările” cu rușii ale politicienilor și generalilor de la București , care ”îi favorizează” să justifice achizițiile de F16 ?

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  2. DIVERSIUNEA lui Zelenski cu dronele de la Galați,Constanta,Buzău și Sulina, dorește atragerea României în razboi cu Rusia !.

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  4. Militarii romani, jos palaria ! Ce raspuns au politicienii romani si birocratii de la NATO daca apare un roi de drone ?! Le neutralizam tot cu F16 ?! Menirea F16 este cu totul alta.

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    1. Ma gandeam si eu, ca fost tanchist, „planoarele” alea nu pot fi anihilate mai ieftin, de exemplu mitraliate?

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