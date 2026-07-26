Eugen Tomac îi atacă pe suveraniști după incidentele cu drone: „Au amuțit subit”

O dronă a fost doborâtă duminică în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Este al treilea incident de acest fel din ultimele 48 de ore.

Liliana Vornicu
Eugen Tomac îi atacă pe suveraniști după incidentele cu drone: „Au amuțit subit”

O dronă a fost doborâtă duminică în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Este al treilea incident de acest fel din ultimele 48 de ore.

Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, remarcă lipsa de reacție a politicienilor suveraniști după încălcările succesive ale spațiului aerian al României.

”Apărătorii de serviciu ai suveranității au amuțit”

Într-o postare pe Facebook, Tomac spune ironic că apărătorii de serviciu ai suveranității au amuțit subit și că nu există „dronă în limba bătrână”.

Eugen Tomac laudă profesionalismul armatei române și se arată surprins că apărătorii de serviciu ai suveranității nu au avut nicio reacție publică.

„Păstrează o tăcere complice în fața provocărilor reale și își recapătă vocea doar când primesc undă verde să atace partenerii noștri și instituțiile europene”, a scris Tomac.

„În timp ce <drona în limba bătrână> merită felicitată pentru că a gestionat profesionist această violare repetată a spațiului aerian, falșii suveraniști au dispărut fără urmă”, a mai arătat europarlamentarul.

Trei drone, în trei zile

O dronă a fost doborâtă duminică în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Este al treilea incident de acest fel din ultimele 48 de ore, după ce vineri și sâmbătă o dronă a fost doborâtă lângă Padina (Buzău), iar cealaltă la Sfântu Gheorghe (Tulcea).

Vineri, sistemele radar au detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina,  iar sâmbătă, radarele MApN au detectat o nouă dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au interceptat ținta și au doborât-o într-o zonă nelocuită din apropierea graniței.

Duminică, un alt avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă, neutralizând-o la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina.

În urmă cu mai puțin de două luni, o dronă rusească a provocat o explozie în județul Galați, soldată cu două persoane rănite și pagube materiale.

 

În urmă cu câteva zile, AUR a cerut demiterea lui Eugen Tomac, pe care l-a acuzat de o „imixtiune inacceptabilă” în viața unui partid, în scopul de a-i slăbi „coeziunea”.

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5 comentarii

  3. …Pentru că nu există cuvântul dronă în „limba bătrână”… – despre ce limba batrana vorbeste nenea asta: latina; rusa? Sau poate moldoveneasca ori ucraineana?

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  4. Si sa ii spuna cineva la tolomacu asta ca nu a amutit nimeni, daca voi nu ne postati mesajele aia nu inseamna ca am amutit, inseamna ca ne reprimati, aceeasi idee si cu auru, daca va duce capul sa intelegeti…

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  5. Ah nu mi ai postat mesaju
    Da voi va dati seama ca stapanii vostri au pierdut in iran ca nu scoateti nici o vorba de razbelu bumerang al lui stapanii vostri americanii sfintia lor, ce loseri…

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