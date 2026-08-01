Cartierul Tineretului, construit peste o lume demolată în ritm infernal

Cartierul Tineretului este unul dintre cele mai râvnite pe piața imobiliară. Apropierea de parc, de centru, de liceul Gheorghe Șincai sunt printre atuuri.
Puțini dintre cei care se mută acolo știu că asfaltul pe care merg zi de zi a acoperit mahalale, case, grădini de legume și de flori.
În zona unde acum se află Parcul Tineretului și cartierele de locuințe înainte erau mahalale patriarhale, grădini roditoare, florari renumiți, tăbăcari, măcelari. Toți acești oameni își duceau viața după reguli simple, într-o comunitate strânsă. Demolările din anii ’60–’80 ai secolului trecut au șters nu doar case. Au șters identități, istorii și rosturi, susțin unii dintre foștii localnici sau urmașii lor citați de B365.ro.
Înainte ca buldozerele să intre în lunca Dâmboviței, zona unde se află astăzi Parcul Tineretului era un paradis vegetal. Pământul fertil, brăzdat de firicele de apă, ajuta florile și legumele care creșteau într-o abundență greu de imaginat azi.
Traian Mihalache, inginer constructor și fost locuitor al Căii Văcărești, descria în urmă cu câțiva ani pentru B365 locul ca pe un bazin floricol unic în București: „Unde acum e lacul Văcărești era o abundență de caiși și cireși, de legume și flori. Apa acolo nu seca niciodată. Florarii erau renumiți în tot Bucureștiul.”
Legenda spune – și bătrânii o confirmau – că Regina Maria venea personal să aleagă bujori și gladiole din grădinile florarilor.
Mahalalele Cărămidarii de Jos și Manu Cavafu – comunități cu rădăcini adânci
În zona actualului cartier Tineretului, între Calea Văcărești, Lânăriei și zona Piscului, se aflau pe vremuri mahalalele Cărămidarii de Jos și Manu Cavafu. Acestea erau comunități compacte, formate din cărămidari, pielari, grădinari și mici negustori.
În mahalaua Manu Cavafu, situată în apropierea actualului bulevard Șincai, se ridică și astăzi Biserica Manu Cavafu. Acesta era lăcașul breaslei pielarilor, construit în secolul al XIX‑lea și refăcut în perioada interbelică. Era centrul spiritual al comunității, locul unde se adunau la praznice, la sărbători și la momentele care le marcau viața.
Demolările din anii ’70–’80 au șters aproape tot, dar memoria acestor mahalale rămâne vie în poveștile celor care au trăit acolo și în puținele repere care au supraviețuit.
Din lumea în care fiecare se cunoștea cu fiecare și casele erau ridicate cu grijă, au mai rămas astăzi doar numele unor străzi: Lânăriei, Cărămidari, Tăbăcari.
Pe dealul Cociocului, lângă Abator, se afla cârciuma „Urlătoarea”. Hanul era renumit mai ales pentru cei care aduceau vite la tăiere. Numele venea dintr-un fenomen straniu: „Din zona pustie cu stuf veneau și urlau lupii.”
În anii ’60 începe asanarea zonei. Se dragează bălțile, se creează lacul, se ridică Sala Polivalentă (1974), Palatul Copiilor (1986), iar pe bulevardul Pionierilor apar blocurile P+10. Traian Mihalache, care a lucrat la Antrepriza 3 de Construcții, povestește: „Forma actuală a cartierului Tineretului-Văcărești a fost realizată în 18-20 de ani, pe etape.” Prețul a fost uriaș.
Demolarea unui univers: oameni împrăștiați, case rase, identități pierdute
Florarii, tăbăcarii, grădinarii, măcelarii – toți au fost expropriați. Cei mai mulți au fost mutați în Berceni, fără despăgubiri reale. „Nu puteai să-ți cumperi nici măcar o Dacie pentru trei corpuri de casă cu teren cu tot.” După 1989, foștii proprietari au încercat să-și recupereze terenurile. Fără succes. „Ce este revoltător este faptul că pe locurile acelor oameni astăzi se construiesc blocuri noi. Este o treabă hoțească.”
Ce a rămas astăzi? Puțin din tot ce a fost o dată și făcea locul fermecător. Doar două biserici, câteva parcelări interbelice și nume de străzi. Plus, amintirile celor care au trăit acolo. Restul – un cartier modern, cu parc, lac, locuri de joacă și blocuri anvelopate.
Chiar dacă au fost acoperite de asfaltul de la Tineretului, florile Reginei Maria, cârciuma Urlătoarea, gropile bombardamentelor, grădinile cu duzi sau mahalalele unde oamenii își dădeau bună ziua nu au fost uitate.
6 comentarii
Mai usurel cu criticile „comunismului”. A se vedea porcariile de azi, blocurile-turn construite-n spatele cladirilor monument istoric de pe Calea Victoriei, daca aveti nevoie de orori atât tehnice, cât si estetice.
După concepția autorului modernizarea si reconstructiva orașelor este un lucru rău și,bineînțeles,datorat comuniștilor.Oare,în cazul Parisului,modernizat acum câteva sute de ani pe cine mai dă vina ?Lăsam de o parte că marota asta despre comunismul din România care n-a existat niciodată nici măcar declarat este o invenție a unor neinformați,răuvoitori sau mai rău de atât .
Cartierul Tineretului , ca si celelalte cartiere construite in perioada comunista are bulevardr foarte largi, distante mari intre blocuri umplute cu spatii verzi , ceea cenu mai vezi astazi Daca tinerii vor sa vada Bucurestiul de altadata sa mearga in asa zisele zone protejate , eu le-as zice rau famate , si o sa vada case lasate in paragina in care s-au aciuat oamenii strazii si nu intereseaza absolut de loc autoritatile locale , in speta Primaria Municipiului Bucuresti.
Ce s-a distrus in cei aprope 36 de ani de asa zisa democratie , nu a distrus comunismul , s-au daca a demolat constructiile insalubre ( nu contest ca s-au demolat si constructii istorice ), au construit cartiere moderne in locul lor .
Inspiratia a fost dupa cum au fost proiectate si executate constructiile din Paris unde nu s-a tinut cont de constructiile existente pentru a se crea acele bulevarde largi .
Suntem asi in a critica .
Dimitrie–-
De obicei in alte tari unde au fost construite acele bulevarde mari sau cladiri ultra moderne sa facut inafara orasului vechi.Citi dintre noi au vazut cu ochii lor atunci cand au fost turisti intr-o alta tara ca principalul obiectiv de vizitat a fost orasul vechi si mai putin orasul nou construit .La noi orasul vechi se rezuma de exemplu in Bucuresti doar la doua trei stradute unde colcaie mizeria ,bisnitarii,proxenetii,vanzatorii de droguri,sutii de buzunare etc.etc.Dupa 89 se putea planifica cu totul altfel ,din pacate toti guvernantii au mers pe aceiasi linie gresita ca inainte de 89.
Comentariu corect, fara inutile si daunatoare parti-pris-uri!
Imi aduc aminte perfect ce ‘ case’ erau peste drum de liceul Sincai si de postliceala Iosif Ranghet..cu manas atingeam acoperisul si cu genunghiul ferestele acelor colibe
Demolarea saraciei incredibile a acelui cartier,constructia de locuinte decente,in contextul in care comunismul a facut mai multi domni decat orice alta oranduire sociala,nu poate fi uitata,are dreptate autorul!