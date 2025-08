Cazul pacientei infectate la Floreasca. Sora femeii lansează acuzații grave

Alina Alexandru, sora femeii cu arsuri care a fost infectată cu bacterii la Spitalul Floreasca, i-a trimis managerului unității sanitare, Bogdan Zidaru, o scrisoare deschisă în care relatează condițiile precare în care pacienta a fost tratată.

După cum povestește tânăra, sora ei, Lavinia Vlad, a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, conform raportului scris de medici. Cu arsuri pe 70% din suprafata corpului, multe dintre ele fiind de gradul 3, fiind internată într-o rezervă, așa cum impune protocolul în cazul marilor arsi, în sectia CRITIC.

„Cum putem proteja de infectii un pacient cu arsuri pe 70% din suprafata corpului, care NU ESTE PANSAT, daca este tratat intr-o rezerva a carei usa NU SE INCHIDE (* a se retine ca nu exista o problema tehnica, ci era tinuta deschisa in mod voit) (..)

Am rugat ca asistentii si infirmierii, care merg afara, sa fumeze in fata spitalului, si se plimba astfel prin tot spitalul, sa urmeze pasii de a se schimba cand pleca si revin pe sectie. Am comunicat si am numit exact zilele si persoanele care au intrat pe sectie, sub privirea mea, dupa ce s-au intors de la fumat, fara a se schimba. Oameni care intrau inclusiv in rezervele pacientilor internati la sectia de CRITIC. Raspunsul domnului sef de sectie a fost ca “astia sunt oamenii”, dar va lua masuri.

Ma intreb ce masuri s-au luat, din moment ce, si cu doar cateva zile inainte de a pleca cu transfer, inca mai veneau sa ne ia de jos, la programul de vizita, iar cand intram la vizita sa ma schimb, angajatul nici macar papucii nu ii schimba! (..)

Am rugat ca personalul medical sa intre la Lavinia PURTAND MASCA, intotdeauna. Asta dupa ce Lavinia, speriata ca se intra frecvent fara masca la ea, intr-o zi in care una dintre asistente tusea continuu, m-a rugat sa fac ceva si sa nu li se mai permita sa intre la e afara masca si sa ii fie inchisa usa la rezerva.

Lavinia voia sa lupte pentru sansa aia mica la viata pe care o avea. Incerca sa se protejeze. Se temea ca va contacta o banala raceala si nu v-a putea lupta in plus si cu ceva care pare extrem de banal ptr noi, cei care nu ne luptam cu un corp lipsit de piele si cu dureri crunte”, a scris Alina Alexandru.

Femeia mai povestește să sora ei avea nevoie de spriin din partea unui psiholog, dar că și acest lucru i s-a refuzat.

„Raspunsul sefului de sectie a fost ca NU EXISTA decat un psiholog in spital si nu are timp sa se ocupe de ea. Mai mult, mi-a spus ca “datoria lor este sa o tina in viata, iar DACA intr-o zi ea va merge acasa, atunci voi avea tot timpul sa ma ocup de emotiile ei. Ei trateaza arsuri aici, nu emoti”. (..)

Dupa 7 saptamani, si mai multe incercari de a putea ajunge la o solutie, mi s-a comunicat de catre medici ca Lavinia a fost vazuta de un psiholog. DUPA 7 SAPTAMANI!.

Domnule manager, dvs stiti ca medicul psiholog al spitalului a fost in concediu de odihna timp de 7 saptamani si ca in acest timp spitalul NU a putut asigura un psiholog pacientilor?

Stiti ca, in plus, eu si unchiul meu, donatori de piele, pacienti ai spitalului Floreasca, nu am fost vazuti de un psiholog si nu a existat nicio discutie cu un astfel de specialist, desi se impunea conform procedurilor in ceea ce priveste donatorii?”.

Scrisoarea relatează și episodul grav legat de infectarea cu bacterii.

„La data de 17.07.2025, analizele Laviniei aratau o prezenta in urina a Candidei auris. De ce noi, familia, nu am luat la cunostinta despre pericolul ascuns de prezenta acestei ciuperci? De ce nu s-au recoltat probe si din plaga, sau daca s-au recoltat DE CE NU NE-AU FOST COMUNICATE SI AU FOST ASCUNSE informatiile? De ce in biletul de externare eliberat la momentul transferului NU este notata prezenta acestei ciuperci? S-au luat masuri pentru a asigura siguranta celorlalti pacienti?

Domnule manager Zidaru, seful sectiei mi-a spus ca eu nu accept ca Lavinia nu mai are resurse.

Ce resurse ii lipseau Laviniei? Resursele de a lupta cu o bacterie multirezistenta contactata in spital, numita Pseudomonas aeruginosa?

Nu mai avea resurse sa se lupte singura, fara tratament adecvat, pentru infectarea cu o ciuperca clasificata în grupul de maxima prioritate (fungi critici), numita Candida auris?”.

Managerul Spitalului Floreasca a transmis un răspuns la scrisoarea deschisă în care anunță că a declanșat o anchetă internă.