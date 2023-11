Ce aduce nou examenul de Rezidenţiat

Ministerul Sănătăţii organizează, duminică, concursul de intrare în Rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. În acest an, s-au înscris 10.000 de candidaţi.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, că spus că în acest an la concursul de Rezidenţiat a fost alocat cel mai mare număr de locuri din istorie pentru medicina de familie.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Romexpo, unde se desfăşoară concursul la Bucureşti, Rafila a precizat că, dintre cele trei domenii majore, concurenţa cea mai mică este la Medicină – 1,32 candidaţi, în timp ce la Stomatologie este de 4,23, iar la Farmacie peste 5.

„În acest an, a început o schimbare, în sensul că, dincolo de oferta de pregătire din partea universităţilor, (…) am început să acordăm prioritate specialităţilor deficitare. Probabil, în acest an, vă dau un exemplu, avem cel mai mare număr din istorie de locuri la medicina de familie, peste 600 de locuri, şi vrem să păstrăm acest trend şi să schimbăm această abordare, în care pregătim medici în funcţie de capacitatea de pregătire a universităţilor, încet-încet, astfel încât şi ele să îşi adapteze această capacitate în funcţie de nevoile sistemului de sănătate. Noi pregătim medici pentru ceea ce are nevoie sistemul de sănătate din România, iar adaptarea universităţilor şi facultăţilor de medicină la acest proces este necesară„, a spus Rafila.

El a evidenţiat importanţa dezvoltării infrastructurii medicale, astfel încât condiţiile de muncă să fie atrăgătoare pentru tinerii medici, în condiţiile în care „salarizarea, în bună măsură, a fost rezolvată”.

Potrivit preşedintei Comisiei de Rezidenţiat, Adriana Pistol, examenul s-a desfăşurat fără incidente.

„Toată lumea a primit sacii cu subiecte sigilaţi corespunzător şi examenul a început în condiţii optime. Până în prezent, nu au apărut niciun fel de incidente în desfăşurarea examenului”, a transmis ea.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Viorel Jinga, a anunţat intenţia universităţii de a prelua de la Ministerul Sănătăţii activitatea de repartizare a rezidenţilor pe diferite stagii, în condiţiile în care Legea 199/2023 prevede organizarea unei direcţii pentru învăţământul post-universitar. El şi-a exprimat speranţa ca, de anul următor, să fie introdusă şi înscrierea online a candidaţilor pentru examenul de Rezidenţiat.

El a remarcat că, în ultimii trei ani, 2.234 de rezidenţi şi-au schimbat specialitatea. El a apreciat că numărul este unul de destul de mare şi că una dintre cauze ar putea fi lipsa unei „orientări profesionale foarte bune” la nivelul universităţilor. Potrivit acestuia, la nivelul fiecărei clinici, pentru fiecare disciplină, va exista un cerc al studenţilor, astfel încât cei interesaţi de o anumită specialitate să poată să înţeleagă mai bine care este specificul acesteia.

În ultimii trei ani, pe primele locuri în ceea ce priveşte specializările s-au situat dermatologia, psihiatria, imagistica şi endocrinologia

Concursul se desfăşoară în şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, cu o durată de patru ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

Anul acesta s-au înscris la concurs 10.194 de candidaţi. Dintre aceştia, 5.733 au optat pentru domeniul medicină, 2.331 pentru domeniul medicină dentară şi 2.130 pentru domeniul farmacie.

Candidaţii au la dispoziţie 4.327 locuri şi posturi pentru domeniul medicină, 551 locuri pentru medicină dentară şi 412 locuri şi posturi pentru farmacie.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu, în centrul universitar respectiv.